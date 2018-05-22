自由廣場》電熱式菸品可能比電子煙還毒

◎ 王良順

近期在媒體上讀到類似電子煙的「電熱式菸品」相關報導，事實上，美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration）的專家顧問團隊於今年一月做出決議，指出電熱式菸品雖較紙菸產生較少化學物質，但菸商提出的研究資料，並不足以證明其產品對人體傷害較紙菸低。該團隊亦建議食品藥物管理局否決國際菸商之申請，不能將其標示為低風險產品。

英國負責國民健康與公共衛生的主管機關「英國公共衛生署」（Public Health England）於今年二月底發布關於電子煙的獨立官方研究報告，其中提及：「依現有證據，電熱式菸品可能比電子煙對人體造成更大的危害。」

美國專業雜誌「氣霧科學暨科技（Aerosol Science and Technology）」在近期刊物中出現一篇名為「電子煙、加熱菸以及傳統紙菸對環境之污染及釋放物質內容」之研究報告，提及電熱式菸品會散發出多種對環境有害的有機化合物，在公共場所使用時，仍會使周遭環境暴露其中，產生二手菸害。

電熱式菸品在日本是當紅產品，可想見若台灣也開放，各大菸商勢必馬上推出各種新式且不同口味的電熱式菸品，台灣年輕族群的吸菸率恐大幅上升！

目前在立法院待審的菸害防制法修法版本中，已針對電子煙提出全面禁止製造或販售之條文內容。根據前述官方報告，電熱式菸品可能比電子煙對人體造成更大傷害，修法版本中全面禁止製造或販售電子煙的提案亦應包含電熱式菸品，以維護國民健康。

（作者為胸腔外科醫師）