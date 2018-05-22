自由廣場》（北社評論）民進黨執政兩週年的觀察與期待

◎ 李川信

二年前，蔡總統受台灣人託付，當選「中華民國」第六任總統，時值「外交休兵、國防旁觀、內政崩壞，並任中國予取予求」的國政下，蔡總統臨危受命要翻轉台灣，實屬艱難。總統上任後，堅定拒絕接受所謂的「九二共識」，同時守護台灣主權，建設國防，穩定經濟，可看出總統擬一步一腳印地穩紮台灣的基礎工程，以鞏固台灣成為富足安樂的國家。

我們欣見政府「重啟長程飛彈量產，落實戰機及潛艦國造」，以強化台灣的自我防禦能力，但台灣的國防預算僅占ＧＤＰ的一．九％，巧婦難為無米之炊，在惡鄰虎視眈眈下，理應調整至三％，才有足夠的資源提高戰備，保障台灣的安全。另應終止自我弱化的全「募兵制」，建立專業軍官、士官及兵的「徵、募並行制」。

面對中國透過各國政府及國際企業，在國際間全面圍堵，將台灣綁死為中國的地區，我們期望政府能強力反擊，越不吭聲越易軟土深掘，中國的那隻黑手已明目張膽地伸進國內，「民視新聞台被斷訊，大愛台連續劇智子之心被下架」，不僅剝奪新聞自由及閱聽人權，更造成爾後的寒蟬效應，政府實不能等閒視之，應以國安態度處理。

台灣外交處境艱困，美國通過台灣旅行法強化台美關係後，美國一七二位聯邦眾議員致聯名信，強烈敦促世衛組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞，應無條件讓台灣參與今後所有的世界衛生大會（ＷＨＡ），美日歐多國政府亦跟進支持。國際間為台灣創造有利的氛圍，期望政府乘勝追擊，主動提出申請加入ＷＨＯ成為會員，不達目的不罷休。

為加速台灣產業升級及結構轉型，政府提出「縮短城鄉差距、活絡地方產業」的前瞻計畫，及「智慧機械、亞洲矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業，及循環經濟」五加二的創新計畫，作為驅動台灣下一個世代產業的成長與動能。目前「智慧機械」年產值已破兆元，失業率亦大幅降低，經濟景氣明顯復甦，但遺憾的是個人薪資所得的幅度增加不大，要達到經濟成長讓全民共享的分配，是政府更應努力的目標。

台灣需要有魄力的領導人和行事果決的執政團隊，對內強化經濟實力、自我防衛能力，及國家認同一體，對外彰顯台灣主權，才能凝聚國人的士氣與信心，成為蔡總統執政的堅強後盾。

（作者為台灣北社社長）