自由廣場》箱網養魚？

海洋委員會主委畫錯重點

◎ 張豐麟

海洋委員會是行政院在高雄成立的第一個部會，是故在高雄舉行的首長布達暨揭牌典禮是由總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德三巨頭聯袂主持，蔡英文政府對於海委會的重視可見一斑，未料不到一個月，5月14日出現在媒體的海委會主委專訪文章不見黃主委端出海洋政策的牛肉，卻談起箱網養殖漁業及開發東沙群島觀光，著實令人感嘆。

臺灣的海洋委員會因為缺乏自身航空器，空中3D立體作業能量竟然落後於國民平均所得低於臺灣甚多的越南及菲律賓，海委會甫一揭牌即成為亞洲水域搜救能力最孱弱的海洋事務管理機關，黃煌煇主委曾任我國飛安會主委，理應對於航空管理事務非常嫻熟，國內學界無不期待黃主委能有一番作為，積極建設自身空中投射力量，方能落實「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務、海洋保育」等五大核心任務，積極扮演藍色國土的守護者。

根據「行政院海岸巡防署組織法」第17條規定，「為處理業務需要，得設空中偵巡隊」，海巡署乃於91年1月以任務編組成立空中偵巡隊採「試辦委外」方式租用飛機，我國海巡署成為亞太區域中僅次於日本與韓國，第三個進入三度空間立體作業的國家，遠遠領先南海周遭諸國，經過了15年後，海巡署迄今未依法辦理採購任何一架定翼機，造成海洋巡護能力落後於周遭國家。

世界各國海洋事務管理機關均相當重視三度空間的立體作業能力，故必然保有一定數量的定翼機，如日本海上保安廳擁有27架，美國海岸防衛隊擁有75架，而臺灣的海委會目前是0架，與世界潮流背道而馳，以價位中等的渦輪螺旋獎型定翼機為例，一次任務範圍可達11萬平方公里，這是船艦要執行將近一週才能達到的效率，過往海巡缺乏航空專業人才，從未思考建立自己的機隊，加上空勤總隊無力配合常態性巡邏與落艦執勤，所以只好花更多的錢造新艦，花更多的勤務人力，才能提高一定的海洋巡邏應變密度，是以「籌建海巡艦艇發展計畫」預計耗費117．4億元，卻對於提升經濟海域的控管助益有限。

行政院於91年9月議決公務航空器朝陸上、海上二元化方向分別建制，旋即又朝一元化方向成立空勤總隊，在不增資源還減員的狀況下，海巡署的需求已注定不可能達成，依據內政部空中勤務總隊組織法第2條之規定，空勤總隊「應」支援海巡署執行海空聯巡任務每日為3架次，飛行時間6小時，平均全年支援1,095架次、2,190小時，但是從立法院資料的來看近幾年飛行時數統計顯示，空勤總隊達成率不到20%，迄今不見監察院及立法委員提出糾正，海上搜救是各項公務飛行任務中最需要裝備與技術專業者，期待飛安會出身的黃主委能明瞭為了權責相符，應該要恢復陸、海空勤任務二元化並將原本水上警察任務採購的5架AS365N3移歸海巡署，另採購6架以上的定翼海洋巡邏機，待空軍取得15架黑鷹直升機後申請移撥具有「緊急落海浮囊」的S-70C，以最節約經費的方式建立初始三度空間作業能量，期待海巡署的新主管機關海委會負起應有的督導責任，因為不論是海委會五大核心任務的哪一項，均需一支強而有力的航空機隊，方能管理臺灣周遭面積龐大的經濟海域。

（作者為國立臺灣海洋大學航運管理所碩士生、投稿論文曾獲ATRS全球空運年會錄用）