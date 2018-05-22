鳳梨與蒜頭的警訊

◎ 李進勇

近日鳳梨進入採收期，今年因為雨水少，鳳梨甜度高、品質也好，原本應該是農民歡欣收成的時刻，卻聽聞網路上謠傳鳳梨主產地之一的台南，外銷中國大陸市場受阻，農作滯銷價格重挫等虛假消息。雖經農委會與台南市政府多次澄清外銷管道正常，價格也處於平穩，但無奈仍有許多民眾受到誤導。

謠言傷農不單只發生在台南，全國農業產值最高的雲林縣也深受其害，前陣子發生在雲林的大蒜議題，就是最鮮明的案例。一些有心人士為了自身政治上的投機或是經濟上的利益，釋出虛假訊息，擾亂市場，意圖在政治面打擊政府的公信，在經濟面套取價格利差。對於政府因應的作為措施，造謠者或者一味唱衰，或者消極抵制，全然無視謠言對農民的傷害。

雲林蒜頭種植面積佔全台九成，在四月進入採收期前，三月中旬遭有心人放話，蒜價崩盤謠言滿天飛，意圖壓低蒜價，讓中盤商獲利。所幸，縣府緊急處理得宜，與中央農糧署合力，由縣府補助蒜頭烘乾機及每公斤二元的烘乾費用，以延長保存期，宣導不急售濕蒜，爭取議價空間。

另外中央農委會亦啟動配套政策，啟動蒜頭外銷及提高輔導外銷價格，在最短期間內烘乾量增3270公噸、出口量5000公噸，合計減少8000餘公噸的市場供給，有效護盤，穩住蒜價，促使台北市第一果菜批發市場半乾蒜價格從4/3的每公斤32.9元回穩到4/17的54.8元，成功達到照顧蒜農任務。

農產品不似工商業產品，較不耐儲存與運輸，加上我農業經營型態為小農，不具議價優勢，常遭中盤商剝削。如此的弱勢產業還得時遭謠言中傷，讓農產價格慘跌，農民收入不敷成本，此舉不正是傷農、圖利不肖業者嗎？消費大眾應該好好檢視！也鄭重呼籲，不要製造不當消息損害農民收益，不要以自身私利來消費弱勢的農民。

（作者現任雲林縣長）