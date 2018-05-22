自由廣場》NATO向假消息開戰

◎ 劉振乾

筆者閱讀五月十二日的日本讀賣新聞，有一則報導提到，北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）在二○一四年於拉脫維亞首都里加成立「戰略溝通中心」，針對由其他國家發動的操縱輿論、介入選舉、資訊安全等提出對策和提供訓練。有十四國參加，組織常駐成員為各國政、軍、學界、民間的專業人員。

ＮＡＴＯ的問題意識來自在阿富汗的軍事作戰，明明狀況良好，但是媒體卻充斥惡化的新聞，讓人懷疑資訊被操作。進而發現美國總統選舉、英國脫歐公投、法國總統選舉、西班牙加泰隆尼亞自治州獨立之公投等等，都有俄羅斯參與其中。

該中心所長撒魯茲（曾擔任拉脫維亞國防部常務次長）說：「俄羅斯將輿論操作加上數位技術，使它化身為兵器。」他說：「藉由機器人把資訊擴散，是最大的威脅。二○一七年本中心的調查獲得驚人的結果，以推特追蹤調查用俄語說到波羅的海三國的名字以及ＮＡＴＯ的時候，其中八十五％來自機器人的帳號。這種趨勢將會越演越烈，勢必影響世人的思考與消費行動。」

撒魯茲所長又說：「俄羅斯已經把ＳＮＳ（Social Networking Service，社群網路服務）完全兵器化，不久的將來，中國將成為世界最強的選手。中國擁有的數據量與投資都很龐大，有可能超越西方的技術。」最新一期的商業周刊，就以中國的資訊管控與操作為主題加以報導。

過去國際強權競逐，靠的是代價昂貴的軍事力量抑制對手，如今卻是透過民意操弄影響選舉結果，來達成「讓敵人採取我方所想達到的態度」的目的。

有意思的是，拉脫維亞倡議成立「戰略溝通中心」的原因，係二○一二年該國公投是否修正憲法將俄語做為「第二公用語」時，雖壓倒性多數否決此議（該國拉脫維亞人占五十二％、俄羅斯人占三十四％），事後分析發現，是俄羅斯驅使媒體讓拉脫維亞的政治運作受到影響。因而倡議設立「戰略溝通中心」，呼籲ＮＡＴＯ成員國注意此事的嚴重性。

目前台灣的媒體生態似與拉脫維亞雷同，且輿論、民意、政治等各面向也正遭逢「假消息滿天飛」的空前挑戰。面對今年底的縣市首長選舉、兩年後的總統大選，境外勢力（尤其中國）勢必處心積慮，執政黨如何防範假新聞、假民意搗亂，甚至危及國安，也許ＮＡＴＯ的作法值得前往取經。

（作者為台電退休工程師，台北市民）