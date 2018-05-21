社論》小英政府打拚兩年之後

小英政府上任滿兩年，任期過了一半，時間不長不短，剛好可以檢討施政的初步績效。一方面，兩年之期雖然無法繳出可觀政績，卻可看出未來執政目標達成的可能性，及政策走向是否符合國家需要與主流民意；另一方面，上任既已過半，執政者再也不能以新手上路做為政策執行不力的託辭，治國的方法與效率必須接受嚴格檢驗，方能改正與修正不當政策與措施，漸近於完善。易言之，兩年的執政期足以讓蹣跚的步伐走穩，也可以檢視出政經局勢是否陷入內耗的惡性循環，找出未來任期應興應革之道。

坦白說，小英政府執政以來民調支持度始終低迷不振，多數的民眾對其領導治理國家並不具有信心，雖然近幾位總統也都陷入低滿意度陷阱，但若任何作為均無法舒緩民眾的不滿，提升支持度，則執政顯然存在重大的警訊與隱憂。誠然，小英政府的施政具濃厚理想色彩，但行事穩健，缺乏強烈的領導風格，往往予人謹小慎微的刻板印象；然而，民進黨政府再度治理的台灣，內有諸多沉痾有待改革，投資力道不足，內需疲弱，外有國際地緣政治衝突，經濟區域成長不均衡，及寬鬆貨幣政策如何收尾的困境，只有推動強力改革，才能解開困境。因此，領導人不僅必須提出完整的治國藍圖，更要有清楚可行的改革路徑圖，並且展現強勢的領導風格與抗壓性，而這正是兩年來小英細膩、溫柔、關照的執政風格一直未能凸顯，陷入難纏議題的主要癥結。

平實而論，儘管民調偏低，個人色彩並不凸顯，但小英政府兩年來卻繳出不錯的成績單，成為台灣政經轉骨的厚實基礎。改革成績之犖犖大者，包括年金改革、轉型正義的落實，處理不當黨產、降稅，而公司法即將修訂完成。至於經濟成長更見成效，去年經濟成長率二．八六％，為近三年最高；出口成長率十三．二二％，近七年新高；失業率三．七六％，近十七年新低；經常性薪資增加一．八二％，乃是近十七年新高。另外，過去多次曇花一現的台股萬點行情，此次在萬點之上已近一年，創下新紀錄，萬點更可能成為常態；尤有甚者，小英執政兩年，台股大漲三十四％，股民平均獲利五十萬元。凡此亮眼數據，可謂擺脫了馬政府末期力求保一的窘境。

景氣榮枯最能影響民心向背，經濟指標大幅改善，理應帶來欣欣向榮的景象，但民眾卻經常無感，導致客觀的數據常被貶為政治騙局。如此弔詭的現象導因於全球化的緊密連結，造成產業的生產與供應鏈因成本考量而進行全球佈局，全球勞工處於同樣的競爭平台，削弱薪資成長的動能。另一方面，資本投資與高階技術的報酬率豐厚，與勞工的薪資不成比例，形成不同階級的強烈對比，但是，若取整體之平均數，卻可得到亮麗的數據。這也是政府公布之平均收入令不少民眾無感，甚至反感的緣故。譬如去年我國受僱者平均每月經常性收入達三七七○三元；但實際上，卻有約三十四％、三○五．一萬受僱者主要工作月薪未達三萬元，其中更有近四十萬受僱者月薪連二萬元都不到。在這三百多萬人的眼中，平均近四萬元的月薪，自然被視為政府騙人的數字遊戲。

整體而言，這兩年來小英政府採取溫和穩健路線，講求溝通妥協，多項改革的推動，在阻撓重重之下成果難能可貴，然而，不滿意的民眾顯然並沒有減少的跡象。弭平治理成績與滿意度之間的落差，就是致力提升平均數字之下民眾的實質收入，並以完善的福利體系照顧底層民眾的生活，才能讓多數民眾有感，增加執政的滿意度。總之，這兩年的改革與經濟績效確實有明顯改善，但執政者卻不能沾沾自喜，應時時以平均數字之下的民眾為念，關心他們的生活處境，方可真正得到民心的認同與肯定。