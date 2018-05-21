自由廣場》（澄社評論）懸崖勒馬不遲

◎ 洪裕宏

蔡英文執政剛好滿二年，國人從期待到焦慮到失望，民調支持度和施政滿意度屢創新低。雖然總統不斷喊話，官員也拿出數字，但是民眾依舊無感，對未來仍然焦慮，對民進黨逐漸失去耐心，這非常可能反映在二○一八期中選舉上，讓民進黨政治人物「剉咧等」。小英政府不是「大力改革」嗎？不是在「轉型正義」嗎？行政院長不是已經任命了「台獨工作者」嗎？民眾在不滿意什麼？焦慮什麼？

談理念，談價值，談未來，談公平正義，相信多數民眾是認同小英政府的。小英認為自己已經很努力去做了，怎麼會這樣？怎們會有媒體說「兩年急行軍，權力極大化，把國家推到懸崖邊？」有些人認為是因為小英改革不力，全面執政了還想討好所有的人；有些人說是薪水太低，房價太高；有些人說是台獨做得不夠。這些只是表層原因，不是深深傷到民眾內心的原因。

「急行軍」其實也不是問題。政府有能力的話，改革迅速不見得是壞事。真正核心的問題在執政心態和手腕，例如國民黨黨產問題。我很早就在自由時報評論，主張「不當黨產處理委員會」不應擁有認定不當黨產的權力，這個權力應由司法院來執行，以彰顯行政與司法獨立的原理。不幸地目前的作法看似這個委員會既有審判黨產不當之權力，也有處分的行政權，這已明顯有違憲之嫌。

再說年金改革。這個本應受到廣泛支持的改革，卻只得到勉強過半的民調支持。從年金改革一啟動，民進黨的政治人物多像鬥雞一樣，到處找人幹架，拉年輕人鬥退休老人，拉勞工鬥軍公教，嚴重挑起世代與階級的對立，這是年金改革最大的敗筆。我曾撰文警告，千萬別藉挑起階級對立來推動年金改革，因為客觀而言，近千萬的勞工在年金改革上一樣會受傷害。當勞工為你效命，鬥爭軍公教之後，發現他們一樣「受害」，其反撲力道絕非你能想像。果然勞保年金改革已沉寂良久，有民進黨政治人物還呼籲勞保年金改革不能做，做了會「動搖國本」。這是極大的反諷，勞保年改不動，就坐實了民進黨「鬥爭」非我族類的指控。

（作者為陽明大學心智哲學研究所教授）