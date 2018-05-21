自由廣場》NCC不能推給商業談判

◎ 江雅綺

有線電視系統業者TBC，因和民視（頻道）之間的內容著作權授權未談攏、TBC破天荒決定讓七十五萬戶斷訊，迫使民視臨時授權給NCC，讓NCC成為「頻道代理人」再授權給系統業者，以解決燃眉之急。頻道與系統的內容授權之爭，再次掀開了有線電視圈中錯綜複雜的生態關係。

事實上，當年反媒體壟斷的運動，之所以能一呼百應，除了國家安全的因素，亦由於頻道和系統間的糾結、影響內容產業的健康發展，因此有跨傳播、法律、文化…等不同領域的有識之士，共同呼籲解決媒體壟斷結構的立法。反媒體壟斷法律的規定細節，容或因為時移勢遷，而需要重新檢視。但當年立法的目標，正是在解決頻道與系統之間的複雜關係，期待建立產業正常競爭的環境。猶記2016年NCC委員於國會接受立委質詢時，亦均高度肯定、支持相關法律的推動。但經過兩年，此事似乎毫無動靜，而如今民視與TBC之爭，則再次證明舊有問題依舊存在，並非「商業談判」可以解決。

NCC做為獨立的監理機關，其組織法所規範的功能：「謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主。」上述這些理想性的原則，除了黨政軍退出媒體已明文規定於廣電三法之中，其他皆是抽象性的精神，唯有靠NCC藉其對廣電媒體及電信業的管制力量，促成上述目標。而有線電視屬於廣電媒體，正是NCC直接面對的監理對象。

誠然，頻道與系統間長年的扭曲生態非始自今日，再加上主管機關的法規工具容有不足，因此七年之病，要求今日解決，亦是強人所難。但NCC已從2016年向國會承諾至今，面對頻道與系統間的爭議，總不好說一切都是「商業談判」，而把自己定位為「頻道代理人」吧。

（作者為台北科技大學智財所副教授、中華電信MOD收視率調查諮詢小組委員）