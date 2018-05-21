自由廣場》確實不好看，然後呢？

◎ 吳人中

日前，退輔會投資的「欣林天然氣公司」董事長陳添勝，被爆出未遵守利益迴避，自打考績「特優」，加上其他獎金，當月收入預計最高可達百萬元；而退輔會邱國正主委在面對立委質詢時表示，欣林是民營公司，相關做法並不違法，但造成社會觀感不佳，「確實不好看」！會嚴格督導、要求改進。

這不是「欣林」第一回鬧出風波。去（106）年10月，「陳董」即疑似勸酒予過去軍中學弟，時任「欣雲天然氣」夏總經理，導致其飲酒過量，返回宿舍後摔倒身亡；而這回在「106年度年終考核」中，「陳董」裁示董事長、總經理考績為「特優」，「確實不好看」，那麼，然後呢？

退輔會表示「欣林天然氣」因官股持股數少於民股，為民間公司固無錯誤；而公司業績若穩定成長，董監領得多亦是理所當然！但細究遠因：我國燃氣業形成今日幾近「壟斷」的「寡頭獨占」局面，起因於1968年行政院的行政命令：「家庭用有管線輸送之天然氣，除原有（大台北）已有管線供氣者外，全交由退輔會經營。」退輔會即自1971年，從台北近郊的欣欣天然氣開始，尋找民間合作者投資設立「欣」字輩天然瓦斯公司，針有欣欣、欣基、欣桃…等共計十一家，然退輔會控制持股不超過49%，以避免成為國營事業，須受國會監督！此何以符合命令，形成名目上之「經營」要件？又同時安排高階退將至欣字輩及其他轉投資企業任職，形同酬庸！

那績效真的「特優」嗎？只有領錢比例最高吧？根據天下雜誌報導，油電燃氣業中，欣欣天然氣董事酬金占比近7%為同行中最高，但績效卻遠不及「油電燃氣業」同行們！

退輔會以基金投資，主管如此龐大事業體，卻避免監督、詬病不斷，確實不好看到極點！又能否「以不可見之利取代極可能之害」，徹底督導、改進這個問題呢？

（作者現任陸軍少校）