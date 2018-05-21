自由廣場》《青年時評》小英兩週年談國防產業的額外紅利

◎ 王勝緣

蔡總統上任兩年期間，一改以往馬政府的綏靖作風，巡視三軍、提振士氣，還表示要達成「國防自主」，發展國防產業。蔡政府重視國防，是基於兩個無法否認的事實：第一，無論台灣是否承認九二共識，中共的目標仍是解決「台灣問題」，動武當然會是個選項。而共機、遼寧號的繞台挑釁，也讓蔡政府意識到必須盡力達到軍力平衡，以維持台海和平。第二，顧慮到中共的反應，美國對台軍售並不規律，且軍售案的種類、規模也由美方敲定，難以滿足台灣的國防需求。中國崛起、美國遲疑，都讓台灣發展國防產業成為必要之舉。但除了國家安全的考量，還有其他原因，值得我們用心發展國防產業。

看看美國和以色列就知道，國防產業不僅能滿足國防需求，還能超額完成任務，惠及其他領域。洛馬（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon）等軍火企業，技術先進、資金豐沛，更得到聯邦政府的鼎力支持。它們強化美國的國防力量，更間接地為美國帶來難以量化的無形資產—其聘用、培訓的科技人才皆為一時之選，累積的知識、技術更是無價之寶。有些工程師輾轉進入民間企業，意外地把工程知識、研發精神挪做他用，為美國的製造業、科技公司注入了新的活力。同樣地，以色列受益於軍火工業的發展，所以即便國土只有台灣的五方之三，人口只有台灣的三分之一，卻有著足以媲美大國的科技力量。換言之，發展國防產業的額外紅利，便是把工程技術、研發精神發揚光大，讓相關產業更上層樓。

此外，發展國防產業也會促進新一波的新創、研發浪潮，改善台灣已有的創投文化。台灣的中研院、科學園區已有相當程度的發展，也有造船、航空、汽車等工業，更有針對科技公司的創投資金。台灣的工業發展、創投規模或許無法和美國、以色列相提並論，但基本條件卻早已具備，只欠政府的長遠規劃罷了。蔡政府發展國防產業的同時，必須同時改善研發、創新、投資的相關環節，國防產業才能帶來深遠、可觀的附加紅利。

（作者就讀東吳大學英文系）