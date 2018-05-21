自由廣場》長輩，別太「那個」！

◎ 莊博文

最近看到某位長輩「當仁不讓」地跟年輕人「搶工作」，並且意氣風發地說，「我為民進黨打過六次選戰，六次都當選，only me !」就筆者個人淺見，比起再去蹚政治的渾水，那位長輩其實有其他格局、層次更高的事可以做，不過，台灣畢竟是民主自由的社會，無論任何民選的公職，任何人當然都有權利去參選和爭取支持。

西元兩千年，當時筆者還在大學、研究所唸書，即使窮到下週吃飯錢都不知道有沒有著落，也要搭半夜出發便宜的野雞車從北部返鄉投票，是為了投給那個在一九九八年尋求台北市長連任不幸失利，即使內心可能有萬般不甘，也很有風度地恭喜對手，並留下「對進步的團隊無情是偉大城市的象徵」名言的陳前市長，是為了投給那個被財力驚人的對手取笑說，連市長都選不上了，居然還妄想當總統之時，不卑不亢地回擊：「（台北市長選舉）我，真的輸了嗎？」的阿扁。只不過，由於選票的設計，我無法只投阿扁，不投那位長輩就是了。

筆者不曉得當年有多少人跟我一樣，唯獨這件陳年往事，在今年「九合一」大選之前，說什麼都想講清楚、說明白。年長、事業有所成就、人生經驗（經歷）豐富的人，相信大多數的台灣人民，都會給予一定的尊重，只不過，若只會一直拿資歷、「輩分」出來說嘴，其實是很「那個」的，因為年紀是任何人都不需要經過任何努力，就一定可以取得的「資格」。

（作者為軟體工程師，台北市民）