自由共和國》莊萬壽 ／還要用「漢人」、「華人」、「漢族」之名嗎 ？

莊萬壽 ／長榮大學講座教授

台灣正名運動如火如荼地開展。我們最反對「中國．台灣」，反對「中華．台北」，也反對「中華民國」。然而我們並不知正視國名之外，台灣還有自己的種族、語言…之正名，以及還忽略許多具有國家、民族代表性的名詞符號，依舊是中國化、中華化，缺乏台灣的主體性。

首先來談我們是漢人嗎？漢族嗎？幾十年來，我一直反對我們台灣人叫漢人，尤其被叫漢族。中國歷史上其實沒有如今所謂的「漢人」、「漢族」，上古只有華夏、東夷、百越、苖蠻或荊楚人…，「漢人」是漢朝或以漢名王朝（如五代的漢）、政權時人民的稱呼。到遼、金、元時，北方在契丹、女真、蒙古人及其文字出現時，才有「漢人」、「漢字」之名。清朝，也以漢、滿、蒙古人並列，自稱滿（州）人，至於江南許多原住民族都是蟲獸名，當然不是漢人。

從蒙古滅大理國，到清末約六百多年中，漢人明朝不到一半時間。而且明朝有效的統治版圖很小，約不到中華民國的四分之一。非常清楚的所謂漢人，範圍並不很大，我可以說是指中央政權統治下被漢字文化同化的族群。當與原住民族接觸時，自稱漢人。而有（漢番）等相對詞的產生。

到清末，革命者和朱元璋一樣要「恢復中華，驅逐韃虜」，是強調中華、華夏，開始用中華民族黃帝子孫。即是用夷夏之防，不是用漢人、漢族之名革命，因漢人定義不明確，古書沒有。嚴格說到二十世紀，滿清垮台，才有虛構的「漢族」和所謂「五族共和」的口號。而廣大的民間社會基層民眾，會有平白自稱漢人、漢族的嗎？

種族或民族是現代的觀念，就現代觀念看：漢國開祖劉邦有百越族（壯傣）的血緣。中古以後，中原黃河流域完全是阿爾泰與漢藏語系的混血。長江以南仍是泛百越民族，包括下游的壯傣（傣卡岱Tai-Kadai）語系。中游及其南方的苗瑤語系民族，和漢藏語系完全不同。

上古周人（華夏）的雅言，綿延下來，以至於有舌上音出現的北方官話，都屬於漢藏語系的漢語族（另為藏語族），從語言上說，語族（group）是語系（family），台、華語都屬於漢語語族。語族之下，有語支（branch），更下是獨立語言（language）。

一個獨立的語言，表示有獨立的文化，就可以形成一個國家，像歐洲有六十國。

現中國為中央集權，為政治控制，將全國簡化為七大方言，下面不再細分，不敢真實地承認數以百計的民族，只說五、六個民族，更不敢承認他們是原住民，只用「少數民族」加以邊緣化、細小化。以七大方言之一的「閩語」而言，根本沒有叫閩語的語支，福建省語言複雜，與鄰省相連，有近十種的語言。其中的閩南話也分好幾種，當中漳泉方言才與台灣關係最為密切。

理論上一種獨立的語言的形成，就是一種獨立的文化。幾千年下來，遺傳基因應該會有變化吧？使種族的界線更為清楚。中國是文化、地理名稱，自認為是世界最文明的王權中心，四方都是野蠻如蟲獸的民族，要讓中國統治同化。當然沒有國界，上古主要是指 中原黃河流域，公元前春秋時代大概有一、兩百個國家，民族、語言更多。武力文化不斷向四方征服、同化。

一直到今日的中華人民共和國版圖，肚子裡頭被吞掉、消化掉數以千計的民族和語言。

被武力征服被儒教、漢字、漢姓同化的民族，多已不自知自己的異族異語的祖先。到二十世紀下半葉，台灣和中國各地母語更是被北京話快速取代而漸漸趨向滅亡。

各地被迫使用漢語、漢字，自然就稱作漢人。尤其使用漢姓，被迫向中原漢民族認同，大都有南島語族血緣的台灣人，就糊里糊塗地當漢人、當漢族。

其實這已經是被改造成為統治者政治文化性的國族，而稱「漢族」，後來又有更大的「中華民族」。

被統治者被同化者，沒有語言文字的發語權，任人下標籤。台灣人有決心，應可以拒絕「漢人」、「漢族」之名。

在台灣過去稱「漢番」現稱「原漢」的對詞，是霸權文化下的產物。

我冥壽已近一百三十的父親，在世從來不講他的母親是番婆，我阿嬤叫馬于，一九○○年已十歲父親回到福興莊馬芝蘭的蕃社，見人物不同。卑賤民族，不知不覺地要隱藏自我，非常可悲，非常諷刺。

滿洲旗人阿爾泰民族清朝官跟南島語族番仔也合稱「漢番」，而滿洲人不是夷狄嗎，不也是「番」嗎？

強權可使積非成是，成為約定俗成，茲此在轉型正義的時刻，台灣學術界也要重新思考一些慣用而不正確沒有台灣主體性的通行詞彙和學術語言的轉型。

放棄「漢人」之名，有人會問那台灣又要叫什麼人呢？漢人是有中華文化和國族意涵之名，它不屬於台灣。講英語的國家很多，美國人就是美國人，他有各種種族，美國人又要稱安格魯薩克遜人（或族）嘛？何況沒有真漢人。我們是台灣人，也可以叫台灣民族。雖然我對台灣民族主義有意見，但一定要稱什麼族，整體而言就叫台灣民族。內部我們有原住民各語族、Holo語族（福老語族）、客語族。

朝鮮人在二十世紀以前，幾乎統統用漢文漢字，諺文幾乎沒有人用。他們講朝鮮語，他們叫朝鮮人，叫朝鮮族。我們講台灣話雖然華語通行包括Holo客原語，都叫台灣話（台灣教育部稱：台灣各種母語都是「國家語言」）。

我們就叫台灣人，也不要叫華人還是Chinese，甚至我們也要反對用「華裔」。美國人、澳大利亞人、紐西蘭人有沒有用「英裔」呢？

台灣要成為一個獨立的國家，我們就叫台灣人，台灣民族。不要用漢人、華人、漢族及華裔之名。