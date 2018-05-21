自由共和國》陳茂雄／柯文哲掀不起宋楚瑜效應

當年的柯團隊期待柯Ｐ變成宋楚瑜第二，問題是他並沒有宋楚瑜的條件。宋楚瑜勢力是從中國國民黨裂解出來，柯Ｐ卻要從第三勢力突圍，空間相當有限。(資料照)

陳茂雄／中山大學退休教授、台灣安全促進會會長

民進黨宣布二○一八年台北市長選舉不再禮讓柯Ｐ之後，某統派媒體的《新聞透視》就以「白綠分手 給柯文哲直取大位機會」為題，表示民進黨與柯文哲撕破臉，雖一吐積年累怨，但從鞏固政權角度來看，無疑是犯下致命戰略錯誤；因為，當柯Ｐ與綠營的人情緊箍咒消失，除非年底慘敗，否則二○一八就會是他備戰二○二○的開始。換言之，白綠分手，雖讓柯Ｐ陷於短暫政治亂流，但對有志角逐大位的他而言，會是場短空長多的試煉。

會讓該媒體有上述看法，主要的原因是政壇上認為台北市長的職位是登上九五之尊的最佳跳板，陳水扁在台北市長連任時失利，卻坐上總統寶座，馬英九卸下台北市長職務後，也很快地當上總統。三年前柯Ｐ當上台北市長時，其團隊也反對他加入民進黨，其理由除了規劃未來的柯Ｐ藍綠通吃外，走第三勢力路線坐上總統寶座的阻力較小。目前該統派媒體也認為柯Ｐ與民進黨分道揚鑣，投入總統大選變成沒有包袱。

陳水扁及馬英九都當過台北市長之後，登上九五之尊，只是坐上總統寶座的實力並非來自個人，而是政黨。二○○○年陳水扁投入總統大選，顯現出來的就是民進黨的實力，當時民進黨的政治版圖還不足以變成執政黨，而是依靠中國國民黨分裂才有機會執政。二○○八年總統大選時，民進黨瀕臨解體，由中國國民黨取得大部分政治版圖，馬英九若不是代表中國國民黨參選，還是不可能當選。

大家都將台灣之所以形成兩大黨的原因歸罪於二○○五年的第七次修憲，將立委的選舉制度改為單一選區並立式兩票制，事實上還有其他重要因素。台灣的選舉與其他正常國家不同，樁腳佔了相當重要的地位，有太多選民被樁腳綁住。除了樁腳外，也有不少選民跟著政治意識走。目前樁腳及政治意識的政治版圖絕大部分被民進黨及中國國民黨所掌控，第三勢力很難取代兩大黨。

讓當年的柯Ｐ團隊覺得柯文哲有機會登上九五之尊，是受到宋楚瑜影響。二○○○年宋楚瑜以無黨籍身分投入總統大選，其氣勢遠大於陳水扁及連戰，若不是發生興票案，當年就出現宋總統。陳水扁所以能登上九五之尊，除了興票案外，還發生棄保效應，因為那時候宋楚瑜變成中國勢力的共主，選局變成挺宋楚瑜與反宋楚瑜的戰爭，因為陳水扁造勢成功，促使多數反宋楚瑜勢力棄連戰保陳水扁。

以前的柯團隊或許認為宋楚瑜能，柯文哲就能，事實上是宋楚瑜能，柯文哲卻不能，因為柯Ｐ沒有宋楚瑜的條件。宋楚瑜在擔任中國國民黨秘書長時就用心地布樁，與該黨的地方派系建立良好的關係，當了台灣省主席及台灣省長之後，更利用公家資源綁樁。在二○○○年宋楚瑜所以能掀起那麼大的勢力其因素有二：第一，他是從中國國民黨分裂出來，不是從第三勢力成長，很多中國國民黨的派系（含樁腳）變成宋楚瑜的勢力。第二，宋楚瑜扮演中國勢力的精神領袖，整合中國意識的選民。

當年的柯團隊期待柯Ｐ變成宋楚瑜第二，問題是他並沒有宋楚瑜的條件。宋楚瑜勢力是從中國國民黨裂解出來，柯Ｐ卻要從第三勢力突圍，空間相當有限。宋楚瑜整合了中國意識選民以增強氣勢，柯Ｐ卻沒有這一項條件，他不只不能整合獨派或統派的政治意識，甚至於還兩面不討好。

顯然的，柯Ｐ不只難登九五之尊，只是連署就相當困難。當年其團隊期待他坐上總統寶座，因而勸他不要加入任何政黨，事實上他加入政黨才有機會產生宋楚瑜效應，目前的柯Ｐ沒有這種機會。