自由共和國》黃天麟／蔡政府兩年政績證明「不靠中國 經濟才會發展」

總統蔡英文17日應邀出席歐洲商會2018歐洲日晚宴發表演講。（記者廖振輝攝）

黃天麟／國策顧問

■蔡政府上台兩年「政績斐然」，主要如下：

一、不斷革新改革：修改勞基法，改善勞工條件，二○一七年再作修改，長期有利經濟發展；改革年金制度，蔡政府知難而做，承受辱罵之聲，終於完成「公務人員退休撫卹法」，軍人年金改革草案亦已完成初審拚六月三讀，雖不盡令人滿意，應可達成永續經營之目標；通過「促進轉型正義條例」及「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，落實轉型正義清除威權象徵；公投法修正，降低門檻；通過國家語言發展法、所得稅法修改等。

二、穩健國防、實質外交：國防方面重啟長程飛彈量產；落實潛艦國造（美解禁助我潛艦國造）；促進美國「國防授權法」案，強化台美軍事交流；「台灣旅遊法」經川普簽署生效，間接承認台灣是國家。蔡政府在外交國安之得分，遠高於與兩小國斷交上之失分。

三、經濟逐月復甦：二○一七年經濟成長率達二．八六％（註：馬政府最後一季是負○．七九％），近三年最佳；失業率三．七六％，十七年來新低；出口成長率去年達十三．二％，七年來最大增幅；勞動參與率五十八．五％，二十三年來新高；經常性薪資增幅一．八二％，近十七年新高；上市櫃公司營收創歷史新高，去年賺二．一九兆元；股市一月二十三日收盤一一二五三點，二十八年來新高。這些是蔡政府兩年最顯著的政績。

■幕後功臣是誰？

一、傾中媒體說：「近兩年台灣經濟表現所以會比當初上任時所預期者為佳，主要是受惠於國際景氣穩定復甦及貿易擴張，加上國際股市處於歷史高峰有關。」不！這些說法是錯的，且錯得離譜。二○一五年世界經濟仍處於三．四％之中高成長，但馬政府只得○．八一％成長率，二○○八至二○一六年馬政府時代的八年台股，由九二九五點跌至八○九五點，但日本卻由一四二六九點漲至一六六四六點、南韓由一八八五點漲至一九四六點、美國道瓊也由一二八二八點漲至一七四三五點，全球都在漲，唯獨馬政府下的台股在憔悴。此次蔡政府上任兩年台股上漲三十三．八％（註：五月十八日收盤一○八三○點），優於南韓的二十六％及中國上海的十三％。市值兩年增八．四兆元，與馬政府八年市值僅增○．五兆元相比，蔡、馬政績有如天壤之別。

二、馬政府八年台灣經濟由高而下，逐年向下沉淪，蔡政府的兩年則由谷底翻身，何以故？主要差異是馬政府與中國簽署了經濟統合為目標的ＥＣＦＡ等十九項協議，每簽一次都使台灣經濟向下沉淪一次。而蔡總統拒絕承認九二共識，也斷絕了「服貿」、「貨貿」協商，這一「不靠中國的經濟政策」使中國的「磁吸」效果減弱，給台灣休息養精的機會。本月六日國發會邱副主委在自由時報說：「不靠中國，台灣經濟一樣發展」，此語若改為「不靠中國，台灣經濟才會發展」，更切合實際。

三、值得一提的是，改革進行中雖有紛紛擾擾、抗議不斷，但有理智的台灣人民，保持了治安、軍警稱職，總統、政院及各級政府都勵精圖治，才有這兩年的成果。