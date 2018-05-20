自由廣場》既然自行提名 儘速確定選好

◎ 陳清偉

民進黨終於決定自行提名台北市長候選人，但令人納悶的是，為何不一鼓作氣，同時宣布參選人選呢？時至今日，如仍沒有口袋人選，那不就啟人疑竇，是不是從未考慮（準備）自己提名？

兵法有云，一鼓作氣，再而衰，三而竭。在宣示決定時，本就要同時宣布參選人選，才是上策。十一月二十四日選舉在即，已兵臨城下，如還猶抱琵琶半遮面，這可是兵家大忌啊！

執政民進黨，歷經長期辛勤耕耘，已是人才濟濟，根本不用擔心無人可用。只是，有能力的人通常都過於自戀，其缺點就是太愛惜自己，不爭權奪利、不隨波逐流，以至於置國家興衰於不顧！

這是台灣目前困境，也是人民望治心切下的期待。再說，目前台灣政壇庸才何其多？這群官員集榮華富貴於一身，卻把台灣治理得滿目瘡痍、遍體鱗傷！

所謂有為者亦若是，為國為民為自己，有能力者，捨我其誰，何不把握當下，全力放手一搏！

（作者為台北市民）

◎ 黃惟冰

除了早已表態的姚文智與呂秀蓮以外，行政院長賴清德以及總統府秘書長陳菊都被視為「強棒中的強棒」，徵召之聲不絕於耳。然而，平心而論，就賴清德與陳菊現在的職位來看，都屬「另有重用」，更是牽一髮而動全身，「機會成本」過大，投入北市選舉的機率可以說是「趨近於零」。

試想，賴清德身為行政院長，一肩扛起中央執政成敗，早已是不折不扣的全台輔選大將。畢竟水漲船高，中央政績讓人有感，才是地方選舉最好的政黨推薦。若賴投入北市長選舉，不啻挖東牆、補西牆，結果未必一定是「利大於弊」。

此外，陳菊當初之所以要從高雄北上入府，目的本來就不是要繼續擔任直轄市長，而是要協助蔡英文總統，對內運籌帷幄、對外決勝千里。否則，選務千絲萬縷，地方政治又「眉眉角角」，如果沒有陳菊分擔，而讓蔡英文一人在外抗中國壓力，領導執政團隊之餘，還要兼顧選舉節奏，容易備多力分、顧此失彼。

民進黨在台北市不是「無米之炊」，應從大局著眼，團結一致，就算沒有「超強」，只要「夠強」，就絕對有機會在「三腳督」的選戰中獲得勝利。

（作者從事公共服務業）