自由廣場》大學自治 董事不懂事

◎ 許惠峰

近來台灣大學校長遴選產生的爭議，引發社會高度關注，究竟何謂大學自治？大學高等教育何去何從？不僅國立大學必須面對此一問題，私立大學董事會的結構，更是影響辦學良窳之關鍵，文化大學將於五月二十一日補選二名董事，尹衍樑董事推薦參選董事之名單中，赫然出現郝龍斌先生及丁遠超先生，此二人政治色彩濃厚，亦非文化大學校友，忽然有意願參選文化大學董事，不論動機為何，實非文化大學之福。私立學校之董事會成員，應避免過於複雜之政商關係，否則大學辦學之自主性，恐受影響，理由如下：

一、私立大學董事會有遴聘及監督校長之權。私立大學董事會依私立學校法第二十五條之規定，本有權遴聘校長及通過學校預算及決算之權，具有良好辦學理念之董事會成員，才能選出優秀的校長，使校務之發展蒸蒸日上，董事會成員具複雜政商關係，如此事務眾多之董事，是否有時間及精神善加行使董事之職權，實非無疑。

二、政治人物擔任學校董事，易受外界質疑。政治人物固然有熱心教育工作者，然由於自身事務繁忙，時常無法出席董事會，文化大學先前董事之一胡志強先生，曾因忙於公務及選舉而連續三次未出席董事會，雖有事先請假，然對於董事會之運作，實有不利之影響，做為單純掛名之董事，其意義何在？實令人不解。

三、私立大學之董事，宜由傑出優秀校友擔任。私立大學董事會之成員，將直接影響學校辦學之理念，校友深受母校栽培，對於母校自較其他非校友之人更具向心力，蓋母校發展之良窳，校友榮辱與共，自當盡力協助母校之發展，私立大學未來之發展，董事會是否由傑出校友並具備教育理念之校友擔任董事，將是關鍵因素之一。

綜上所述，私立大學董事會之成員，應由傑出校友擔任為妥。具高知名度之政治人物，對於辦學不僅無所助益，反而易落入可能利用學校資源進行個人選舉之疑慮。此外，大財團之負責人，同樣易遭辦學財團化之譏，尹衍樑董事推薦郝、丁二位先生參選董事，這樣的組合，外界觀感為何？廣大的文大校友能不憂慮嗎？

（作者為文化大學法律系教授）