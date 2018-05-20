自由廣場》力挽領導信心危機

◎ 劉一德

蔡總統執政兩週年前夕，坊間出現的各式民調，儘管數字有高有低，但歸納起來，施政滿意度持續下滑，不滿意度逐漸上升；對其領導台灣沒信心者，高過有信心者，指向頗為一致。這樣的民調趨勢顯示，國家領導者已面臨信心危機，不是國家與人民之福，更不是一句「因為改革而得罪人，是必然過程」可以完全解釋。

回顧過去兩年，蔡總統勇於面對國家沉痾，銳意改革，魄力可嘉。追討不當黨產、年金改革、一例一休、轉型正義、司法改革、金融改革，解決低薪及少子化等議題，原本都是兌現總統大選政見、符合公平正義及民意所趨的良善政策，其結果固然可能得罪少數被改革者或既得利益者，但理應獲取多數期待改革者的喝采與支持。然由施政滿意度與領導信心指數不升反降，甚至越來越低來看，確有蔡總統看不到的盲點。

深究原委，不外因改革不得法，或因用人不適當，替換猶豫不決，或兩者皆有。以致改革過程一旦遭遇抵抗、杯葛，便瞻前顧後，舉棋不定，腳部凌亂又缺乏效率，一路走來顛顛簸簸，進退失據。年金改革、一例一休，甚至引發社會動盪；司法改革至今還在紙上談兵，一事無成。所謂「好好鱟刣甲屎那流」，最後落得兩邊不討好，未蒙其利，反受其害，施政滿意度一路下滑，不滿意度一再攀升；更衍生領導信心危機，殊為可惜。

不用強辯，也不必與前朝比較長短，這個期中考成績，蔡總統恐怕連自己也不甚滿意。未來兩年，說長不長，說短不短，期盼蔡總統能把握時間，重新調整節奏，展現自信與勇氣。在施政方法上，一改過往左支右絀，效能不佳的困頓，穩健走出每一項擘畫完成的政策；在用人上，一改過往優柔寡斷的思維，當機立斷選用、替換適合需求的政務官，始能擺脫做為一個領袖最不願見到的信心危機。只要用對方法，用對人，做出政績，人民自有感受，汲汲營營於連任的施政考量，有時反而弄巧成拙。

（作者為台聯黨主席）