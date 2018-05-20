自由廣場》台日一家親

◎ 蔡勝雄

大愛電視台投資千萬元製作的《智子之心》，播出二集就自行下架。是得罪誰了？大愛自己的聲明說「是因為沒達到淨化人心、祥和社會的價值」。花大錢拍有違社會祥和的影片，演出，然後下架？媒體報導說，是因為中國網軍批評該劇有「大量媚日的情結」，引起中國國台辦的關切。

台灣人對日本的情結確實是很複雜。日治初期，台灣人曾有強烈的武力抗爭。但隨著日本政府在台灣所做的現代化建設，使台灣人在社會、生活、文化各方面急速進入現代化。短時間施行全面性的基礎建設國土規劃：土地丈量重劃、戶政、法治、醫衛、教育、交通、水電、農林、漁牧、工業建設等嘉惠人民的實政，台灣人不是心無所感的。

清政府在台灣二一二年，沒多少現化代建設，從左營到台南走一條十多米寬的土路要一天。一八九五年日本領台，隔年就建造縱貫公路，一九○八年完成基隆到高雄的縱貫鐵路，同年築造高雄港。便利的交通，促進商貿往來，繁榮地方，激起社會活力。澎湖、台南、嘉義、雲林等地的人來高雄謀生者眾。

最切身感受的是水電、醫衛、教育、生活的建設。

日本第一次犯台，戰死於牡丹社有二十人、病死五六一人之多。領台時北白川宮率軍攻台，感染霍亂病死，日本政府深感台灣熱帶傳染病猖獗，認為須從飲水著手改善。次年即請英籍工程師巴爾頓率學生濱野彌四郎、八田與一等來台建造上、下水道（自來水廠），以潔淨自來水取代河、潭、井水。一八九九年成立總督府醫學校，培養醫療人員。

八田更進一步建設桃園大圳、烏山頭水庫、嘉南大圳，增加耕地，使稻米、甘蔗產量大增。建造日月潭水庫、發電所，其輸電幹線長三六五公里，遠及基隆、高雄，人民生活現代化有感。

一九○○年代高雄、旗山就有公學校（小學）。國語、算數、美勞、體育課程取代私塾、義塾的讀經。普及教育，啟發民智。設立熱帶植物試驗所、農事試驗所、水產試驗所。改良稻米、甘蔗、林木、水產養殖。

三一一大地震，日本人頻頻感謝台灣人相助。 日本人為台灣的建設，台灣人豈能無感？

（作者為台灣南社社員）