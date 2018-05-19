社論》自由開放與開發獨裁的較勁

中國武力威脅升級，更加不掩人耳目，機艦繞台擾台常態化，一方面對台灣人民施展心理戰，一方面也在測試美國為主的國際社會如何反應。（資料照）

第七十一屆世衛大會將於下週在瑞士舉行，我國迄未收到邀請函恐無法與會。昨天，立法院通過民進黨團、國民黨團、時代力量黨團的三份各自聲明，支持政府積極參與世衛大會等國際公共衛生行動。台灣聯合國協進會「二○一八台灣加入ＷＨＯ宣達團」則於日前啟程前往日內瓦，將於世衛大會期間舉辦「台灣之夜」進行宣達活動。而美國一七二位眾議員、十三位參議員，相繼聯名致函給世衛組織幹事長，呼籲邀請台灣參與今後的世衛大會。

小英政府執政以來，由於北京九二共識、同屬一中的政治勒索未果，台灣的外交、軍事戰線持續受到壓力測試。國際刑警組織、國際民航組織、世界衛生組織等，中國無不使出銳實力封殺台灣。聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加等邦交國，先後被中國買走，梵蒂岡也警訊頻傳，且據美國方面的消息，巴拉圭、海地都有可能動搖。至於武力威脅升級，更加不掩人耳目，機艦繞台擾台常態化，一方面對台灣人民施展心理戰，一方面也在測試美國為主的國際社會如何反應。於是，台灣與國際同時傳達清晰的訊息，遏阻北京鋌而走險， 十分重要。

日前，國民黨智庫批評，小英政府低估兩岸關係對外交的衝擊。言下之意，小英政府應該延續馬英九路線，承認一中共識，換取外交休兵，讓台灣維持外交現狀。其實，馬政府的做法，只是主權安樂死，換來的只不過是，中國暫且停止蠶食台灣，有朝一日卻將鯨吞台灣。試想，如果本土政權馬規蔡隨，承認「台灣與大陸同屬一個中國」，那麼民主台灣豈不是倒退回到所謂「兩岸的中國人都認為同屬一中」的兩蔣時代？民主豈不成了沒有實質意義的儀式？事實上，馬政府時代，九二共識、同屬一中，所以「中華台北」可以成為世衛大會的觀察員；到了小英政府，沒有九二共識，沒有同屬一中，世衛大會馬上大門深鎖；這就證明了，馬政府自詡的活路外交，只要停止磕頭投降根本就行不通。

最近接見北韓朝鮮勞動黨友好參觀團時，習近平表示：當前中國特色社會主義進入新時代，北韓社會主義發展進入新的歷史時期；中國支持改善南北韓關係、推動北韓與美國對話、實現朝鮮半島非核化，支持北韓發展經濟，改善民生，支持金正恩帶領北韓黨和人民走「符合自身國情的發展道路」。習近平路線，本質上是開發獨裁，它所挑戰的對象則為普世價值。中國的一帶一路，絕對不是經濟的歸經濟，而是政治，更是意識形態。它企圖在全世界的範圍內，輸出所謂的「符合自身國情的發展道路」，培植不同型態的開發獨裁，以抗拒民主、自由、人權的普世價值。習近平的中國夢，今天甚至已經把手腳伸到美國的後院了，聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加，乃至巴拉圭、海地，堪稱習近平路線的新大陸。就此而言，兩岸的外交戰線，不僅是台灣的挑戰，也是美國的挑戰。

川普的美國優先主義，矯正了之前綏靖主義之失，具有一定的民意基礎。美國優先主義的實踐，也確實平衡了之前讓中國經濟成長與地緣政治雙重崛起，從而擠壓了美國的機會、空間與霸權。老實說，川普不按牌理出牌，至少已經開始讓中國的國家資本主義開始戰略退守。只不過，習近平的回應，似乎是只想滿足川普的美國優先主義，讓他因此滿足而不至於進而兼顧普世價值。如此一來，中美的摩擦可以緩解，而習近平路線也可以繼續周遊列國，逐個占領戰略要地。而這，恐怕才是中美兩國的國家戰略爭鋒的終極戰場。此所以，「台灣是印太地區的民主典範」，再一次凸顯了，正值民主退潮的亞太地區，在自由開放與開發獨裁的較勁上，作為中國必欲推倒的一張骨牌，台灣具有不可忽視的價值。