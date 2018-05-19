自由廣場》當小女孩在總統府自由玩耍

◎ 余杰

蔡英文總統接見在「世界儀隊錦標賽」上獲獎的海軍儀隊上兵蘇祈麟，蘇祈麟一雙兒女也跟著進了總統府。身穿水手服的兩歲女兒開心地滿場跑，甚至在蘇祈麟與蔡英文對話時撲到老爸身上，讓蔡英文看了也跟著哈哈笑。

然而，儘管賓主盡歡，卻有道貌岸然的衛道人士不高興了。那則最邪惡的留言是「一定是沒有讀弟子規」，逼迫兩歲的小女孩讀弟子規，是多麼可怕的專制主義教育模式。弟子規是儒家文化中最等而下之的部分，是自願為奴的宣言書，是君君臣臣父父子子的洗腦術。一貫道及國民黨在背後操縱的這場讀經運動，是籠罩在台灣頭上的威權烏雲。如果說儒家獨裁文化是糞坑，國民黨及其教育出來的奴才就是糞坑中的蛆蟲。若不能去除儒家毒素，台灣就得不到真正的自由和獨立。從這件小事上可以看出，台灣需要轉型正義，更需要文明更新和文藝復興，去除中國儒家文化，脫亞入歐美。

在民主國家，不會將總統府當作讓人望而生畏、繞道而行的衙門，也不會將國家元首當作只能仰視的救星。就在兩個星期之前的四月二十六日，是美國的「帶孩子去上班日」（Take kids to work day），川普總統將白宮開放給白宮工作人員的孩子們，並抽出時間來陪同前來做客的孩子們玩耍。這些孩子先在白宮的前院玫瑰園裡嬉笑玩樂，他們穿梭來往於忙碌的白宮工作人員之間，毫無顧忌。川普來到孩子們面前說：「你們是想把父母留在外面，還是帶他們一起進去？」孩子們大聲回答說：「留在外面！」於是，川普親自帶著孩子們參觀白宮，並帶他們來到橢圓形辦公室，向他們介紹裡面的紀念品。孩子們七嘴八舌地向總統提問，並提出合影和簽名等要求，並沒有任何官員要求孩子們「禮貌」、「安靜」、「閉嘴」。

總統是首席公務員，總統府只是總統和其幕僚辦公的地方。解嚴三十年的台灣，還需要一場更深刻的「心靈解嚴」。

（作者為中國流亡作家）