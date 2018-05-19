自由廣場》兩韓 兩岸 兩回事

◎ 沈建德

蔡英文受訪說，兩韓可坐下來談，「兩岸」也可坐下來溝通，聽似有理。但中國台辦回應，中國和台灣同屬一個中國，台灣純屬中國的內政，和朝韓問題的性質截然不同，一口回絕。是非對錯評論如下：

（一）關於朝韓，台辦不敢說清楚的是，戰後只有一韓，因中國介入韓戰才分裂為二，最後卻都成為聯合國的會員，在一九九一年九月十七同一天加入，是國際承認的國與國關係。兩韓是主張一中的中國造成的，想不到它居然以此尷尬的理由拒絕蔡習會。

（二）關於兩中，台辦有理。聯合國資料顯示，一九七一年十月廿五日的二七五八號決議，中華人民共和國為中國唯一的合法代表，蔣介石流亡台灣的政權不再代表中國，改由北京代表，而這個流亡政權成為中華人民共和國的地方政權，北京是中央當然不會給它平等待遇。

（三）關於台灣。法律上台灣本來就不是中華民國，和中國無關，沒有「同屬一個中國」這回事，也沒有習近平說的「兩岸一家親」，而是根據舊金山和約和聯合國憲章，台澎由日本放棄後，依聯合國憲章自治、獨立。中華民國用開羅謊言竊據台灣，蔡英文卻說台灣就是中華民國，把台灣納入中國，自貶為地方政府，再說要像兩韓一樣談判，當然被中國拒絕。

老實說出台灣不是中華民國，台灣才能和中國平起平坐、對等談判。

（作者為前中興大學企管系副教授）