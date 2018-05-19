自由廣場》加害者就在妳眼前

◎ 郭建國

國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區日昨開幕，首批政治犯蔡焜霖代表致詞向蔡英文喊話：「誰是加害者，要查清楚，這樣才真正做到轉型正義」。

蔡回應：「當年您…到底為什麼受難？加害體系如何運作？誰該負責？政府一定徹底釐清。」

為了敦促蔡政權早日落實轉型正義，去年我組建了「台灣建國工程隊」，四月間將草山花鐘旁蔣介石銅像頭砍下來。日前被士林地院以「加重竊盜罪」重判八個月，不得易科罰金。詹晉鑒大律師路見不平，挺身而出為文批曰：「相較馬英九洩密案僅判四個月，顯然司法認為蔣銅像的頭比總統濫權還重要，真是台灣奇蹟…這種硬將典型毀損罪行為，以加重竊盜罪論處，如果被告是老蔣鐵粉，想要將老蔣銅像帶回家收藏佔為己有也就罷了，偏偏根本相反，人家是要藉由砍銅像頭來表達拒絕威權遺緒象徵的言論自由，何來竊盜罪之犯罪動機？」

這種莫須有罪名硬是套在我以行為藝術來展現「象徵性言論自由」的判決，擺明了就是何患無詞的欲加之罪！我要問蔡總統：「這不是白色恐怖下的政治判決，什麼才是？做出這種政治迫害式判決的法院及法官不是加害體系及加害者，誰才是？這些加害體系及加害者不是存於塵封的歷史裡，就活生生的在妳眼前！妳要怎樣徹底釐清？全民都在看！」

（作者為台灣建國工程隊隊長）