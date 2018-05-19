自由廣場》精簡公務人力

◎ 陳劍賢

賴院長上任不久，公務員調薪三％，今年調高勞工最低月薪為二十二Ｋ，國小代課教師鐘點費由二六○元上調為三二○元，地方縣（市）政府科長及局（處）副首長職等調高一職等，日前為解決台灣低薪問題，宣布將行政院所屬公務機關、國營事業等外包派遣工、約聘僱人員月薪調升至三萬元，時薪由一四○元調升為一五○元，諸多加薪措施，民眾感受到賴院長關心基層公務、勞工朋友的辛苦，咸認來自地方的賴院長比較苦民所苦。

報載二○一七年我國公務員總人數為三十四．九六萬人，派遣、勞務承攬及臨時人員等非典人數，更是創新高，達九．二六萬人，公務員人數近年來不減反增，公務員越減越肥，非典越用越多，各級政府人事費佔總預算比例偏高，以台東縣政府人事費就佔全年總預算的八成，十塊錢中有近八塊錢用來付薪水，因此開發公務員潛能，精簡公務人力，提升政府效能，實為當務之急。

我國公務人力資源政策，以消極防弊為由，皆趨向公務人力資源管理（HRM），忽略人力資源發展（HRD），政府再造未能引進企業經管理念，積極開發公務員潛能，建立公務員勇於任事的態度，大部分公務員口頭禪是「依法行事」，仍存保守心態，因此期盼政府多鼓勵公務員創新勇於改變，筆者建議政府將人事處（室）改為人資處（室） ，將人事業務朝人力資源發展（HRD）努力，俾以提升政府效能。

政府於二○一○年通過政府改造四法，將現有三十七個部會精簡成二十九部會，中央政府機關總員額明訂最高限度為十七萬三千人，但美、日、英、法中央部會平均是十三個到十六個之間，就以人口最多的中國，中央部會也由四十一個降為二十九個，以台灣的領域，是否有必要高達二十九個中央部會，不無疑義？且地方政府機關總員額法仍未訂定，筆者誠摯期盼政府展現魄力，趕快制定，有效控制員額的成長，否則龐大的人事費用將斲傷我國競爭力。

（作者為現任台東縣議會秘書長）