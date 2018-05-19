自由廣場》首都三腳督

◎ 劉濁溪

十六日民進黨宣示將以徵召方式自提人選，推出最強的人選，甚至於不排除陳菊、賴清德兩位大將，陳菊又說出「尊重選對會的最後評估，戰士沒有選擇戰場的權利」的話，看來她出線機率大增，邁向「雙北連捷」的大目標。

果真如此嗎？切勿忽視國民黨急切「光復首都」，民進黨與柯分手之舉，恰為國民黨大團結而求必勝的契機！柯（白）和綠選票分散，國民黨勝選的機會升高，想不到這種態勢終於形成了，國民黨的心情應該是暗內歡喜、喜出望外。

不過國民黨也毋庸高興過度，一方面努力藍綠大對決的爆發力局面，一方面也需留意柯文哲的務實牌（做好市政）和悲情牌，柯的情勢看起來好像得罪眾人而四面楚歌，媒體網路上似乎一片反柯、打柯聲，卻不知沒有表態出聲的強大白色力量也許正在洶湧澎湃中。

綠柯分手固皆傷，若不分手也是傷，綠如何依「比較利益原則」將傷害減到最小，利益加到最大，應是很重要的功課。

（作者為退休教師）

◎ 許又方

台北市長柯文哲在一項動土儀式中數度哽咽，並語帶委屈地說，他耗去太多時間在回應「政治攻擊」。筆者認為柯Ｐ實在不必覺得委屈，亦不用為他任何言論道歉。政壇上常被引用的一句俗話說：「怕熱就不要進廚房」，柯文哲既勇闖政治叢林，加上他之前因MG149案在選戰中遭對手窮追猛打，應該早已對政壇險惡瞭然於胸；而且，他上任後幾番對極端政治敏感議題的發言（例如兩岸關係），也扎扎實實地將自己往政治火坑推。那麼，既甘願招惹政治，又何必怨嘆別人對他做政治攻擊？

同理，柯文哲也毋須為自己的任何言論道歉，台灣既是民主國家，他當然可以有自己的政治立場與主張。為了選票才追悔過去的言論，不免讓人覺得有欠格調，非但得不到綠營支持者諒解，反而可能流失偏中間選民的尊重，落得兩面不是人。柯文哲目前的處境，與其說是政壇險惡，不如說是他自己招來的，那麼就勇於承擔吧，再多的抱怨或眼淚，都無濟於事。說實在，選舉各憑本事，倘若他自認真的做得很好，那麼又何懼於民進黨是否禮讓？就算他像過去陳水扁般高民意支持最終卻落選，那也是求仁得仁，至少給自己留點僅餘的尊嚴，比起仰人鼻息而卑微勝選，要強得多吧？

（作者為東華大學教授）