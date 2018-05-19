自由廣場》誰逼走了年輕學子？

◎ 范素玲

請問我們的招生制度應以學生能選擇最適合自己受教育的環境為目標？還是以大學院系搶到學生為目標？

請問一家商店應以顧客買到最適合自己的產品為目標？還是以商店把自己店內各種商品強迫賣出為優先？

這些問題，對於每一個高中老師、學子、與家長幾近乎基本常識的選擇題，在我們的招聯制度中，卻出現了荒唐的答案。

今年學測台大二類組各科系第二階段考試幾近全部撞期（整理如表），因此學生即便學測成績優異，其志願為就讀台大二類組科系，學生卻只能在台大眾多二類組科系中孤注一擲，其間，台大經考生與家長反映願意調整第二階段考試時間，招聯會卻以手冊已發出，恐有學生未被通知而不同意改期。第二階段所有報名與書審資料皆須透過電腦系統上傳，各考生也都尚未畢業，通知學生真有如此困難，當招聯會做此決定時徵詢過權益相關的高中教師、學生與家長的意見嗎？

破除明星學校的方法是透過讓明星學生無法選擇自己受教育的環境來破除嗎？當這些明星學生無法在台灣選擇自己的受教育環境時，他們會甘於被操弄與安排嗎？影響孩子一生甚切，造成許多學子不滿，甚或選擇出走至香港等校…以透過制度搶到並非心甘情願來到自己校系的學生，而非從孩子的受教權考量，忘了思考本質沒有提升的惡性競爭，只是讓台灣流失這些原本會留在台灣受教育的學子。

學子出走後，他們的情感也跟著走了，他們家長、他們的家人的心是否也跟著出走？沒有出走的學子，看著同學的出走、若在這個制度遭受了不平，是否也是帶著有朝一日我將出走的心情呢？看著周遭身邊朋友與家中孩子的痛苦，年輕的爸爸媽媽們是否也都開始籌備著出走呢？

招聯會公布招生管道主要為特殊選才、繁星推薦、個人申請、考試分發四項，入學管道看似增加，然而本質上四個管道是互斥的，選擇任一管道就得放棄其他三管道的模式，是多元但不多重的入學模式，增加學子的入學機會嗎？減輕了學子的升學壓力嗎？

台大張耀文副教務長多次發文呼籲應以良心和專業改善考招制度，全國十二年國教家長聯盟理事長周美里指出：頂大都不擇手段的搶學生，不顧學生選擇權，學生成為犧牲品，外流自然成為選項；高中教師曹靖儀說教改，你的遊戲，我的噩夢，一句句一聲聲教育者與家長的心聲與心痛，要怎麼說才能被聽見？招聯會說：招聯會將聆聽高中端、家長、考生各界意見，與各大學討論明年的做法。但請問招聯會真的有在聽嗎？是如何聽？聽的是誰的意見呢？

破除明星大學不是透過逼明星學生沒有選擇權，台灣不是一個封閉的國家，錯誤的假設台灣是一個封閉國家，惡性的競爭搶學生的後果是學子的紛紛出走，是學子家人朋友的即將出走…招聯會的組成改變、國家教育經費配置或審查委員的成員比例改變，本質的調整與提升，才能停止這場鬧劇對台灣的衝擊。

系 名額 筆試日期 口試日期

電機工程學系 93 4/14上午8：30-10：10；10：40-12：20

資訊工程學系 72 4/14上8：30-12：00

機械工程 95 4/14上午10：00-12：00

材料科學與工程學系 37 4/14上午10：00-12：00

物理 35 4/14上午8-10物10：20-12：20數

土木工程 69 4/14上午10：00-12：00

化學工程 75 4/14上午10：00-12：00

工程科學及海洋工程 32 4/14上午10：00-12：00

數學 22 4/14上午9-11 4/14下午2-6

生物產業機電工程學系 14 4/14上午9：30起

化學 32 4/14上午 10：20-11：40 化學 4/14下午

醫學工程 11 4/14上午10：00-12：00

植物病理與微生物學系 8 4/14上午8：30-10：10 4/14上午10：30起

生化科學系 19 4/14上午8：10-9：10 4/14 9：45-17：00

生命科學系 24 4/14上午9：30-12：00

（作者為臺馬專案管理與資訊科技國際聯合中心主任、淡江大學工程法律中心主任）