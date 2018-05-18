自由廣場》中國威脅與圍堵中國

◎ 張延廷

目前中共一方面運用軟實力以文化為訴求實施價值外交，另一方面又用銳實力採取強勢的姿態，積極對當前國際秩序發揮更大的影響力，追求亞太區域的主導權，已對美國在亞洲的利益形成挑戰。不難看出將來中共在亞太地區可能採取更多單邊主義的作法，若一旦激發成挑戰美國主導秩序的決心，則對區域的情勢會投下不安的變數。

現階段中共正處於經貿轉型期，將由傳統的外向型經濟體制走向開放型經濟體制，而且中共軍事現代化及日漸強大的經濟規模，在印太區域已逐漸威脅鄰國，其短期雖以追求區域霸權為目標，但長期是以追求全球的領導地位為方向，已被美國視為當前最明顯的戰略競爭對手。

也由於中共在亞太區域對美國構成戰略威脅，連帶牽動美國在此區域的政策微調，面對競爭模式升高的氛圍，美國已積極推動印太體系轉型。再者，為因應中共逐漸改變台海區域的現狀，美國也以改變印太的現狀來回應，以因應中共日漸升高的區域影響力。

美國深化與印太地區的盟友合作，將美國、日本、印度、澳洲、英國、法國結合形成六邊形戰略，對中共形成地緣箝制之勢，以多方向制約中共不斷上升的影響力。抑且，美國亦推動與澳洲、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、泰國共同進行軍事訓練，以牽制中共在東南亞，乃至整個亞洲的勢力擴張。美國亦可能會以更多的單邊行動與區域內國家進一步合作，例如美國、日本、澳洲、印度等四國積極將四方安全對話機制，逐步擴展到安全議題，意有所指地與中共一帶一路產生競爭的態勢。

目前中共已逐漸走向專制的政治型態，由於領導人的任期越長，其野心也會隨時間而更大，也使中共由上而下的政治體制很容易出現失控的狀況。而且極權的領導方式，因為缺乏可預測性與政治理性，絕對的權力因缺乏制衡機制而容易形成腐化，所以包括內部的權力鬥爭及社會秩序的隱形對立與不滿，都有可能被引發為以對外解決問題來凝聚內部的控制，很容易對亞太區域安全及穩定投下不穩定的變數。

目前國際體系有益於台灣維持主權現狀，而台海安全也是美國在亞太區域和平穩定之關鍵要素，亦深植於共同價值的緊密夥伴，使未來台、美關係將更趨密切。但由目前亞太地緣政治的變化不難得知，中共會持續強硬的對台政策，加大對台灣之經濟掏空、軍事威嚇、積極拉攏台灣邦交國，並持續向與台灣有交往的國家施壓，進一步緊縮台灣國際活動空間，是我們必須積極因應方能脫困而出。

美國已認為中共是越來越大的強權競爭者，對台政策已有局部調整，支持台灣獲得更多的國際活動空間，而且美國與台灣在許多領域都有交流合作，較以往更頻繁密切。放寬美、台之間所有層級互訪的「台灣旅行法」已成為法律，ＡＩＴ新館亦即將遷入以進一步落實台、美之間的聯繫，都是具體提升中華民國在美國的能見度及雙邊實質關係的強化。

（作者為大學兼任教授）