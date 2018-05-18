自由廣場》懶人包的北投想像

◎ 林芬郁

五月十九日台北市文化局將舉辦「五一九北投想像會議」，以生態博物館（eco museum）思維，推動北投成為「城市博物館」。但是會議的懶人包內容貧乏，且錯誤甚多。

首先，會議懶人包提及「台北市的第一條街：立農街」，據《淡水廳志》：「淡北開墾，自奇里岸始」，一七八○年代唭哩岸街已然成型，但是立農街是一九四六年劃設立農里後才有的街名，且北投於一九六八年才劃入台北市，因此台北市的第一條街絕非立農街。又，大屯火山群範圍包括士林、北投部分山區，與新北市淡水、三芝、石門、金山、萬里等區之山區，非北投專屬，況且台灣尚有基隆火山群，所以非其所言北投擁有「台灣唯一的大屯火山群」。 懶人包也提到「生活環境博物館主張地方的歷史文化與環境，應該在其原本的脈絡中收藏與展出」，然而從彰化縣迎回、移築於遠離原址五十一公尺處，百分之七十為新建材的「新」新北投車站，就是在北市府政治強力介入下與原本的城鎮發展脈絡脫離，並成為荒謬的「歷史建築」。北市府帶頭破壞文資後，再來提「城市博物館」，這無異是緣木求魚，也是一大諷刺。

再者，懶人包中列舉至今北市府做了哪些努力，如溫泉博物館、中心新村、新北投車站等，但是深具台北凱達格蘭平埔族人歷史文化與聚落遺跡之重要見證的「凱達格蘭北投社（保德宮、番仔厝、番仔溝及長老教會北投教堂）文化景觀」（二○○八年登錄），卻成為漏網之魚；甫於四月卅日通過文資審議即將登錄為文化景觀的「公共浴場附屬遊樂地（今北投兒童樂園）」也未列入。除有形的文化資產外，北投最重要的民間信仰—各庄關渡媽年例祭典的無形文化資產（二○一三年「請關渡媽」登錄為「民俗」）也遭忽略。北投的歷史文化特色非僅有已登錄的有形或無形文化資產，還有溫泉業衍生的那卡西與機車快遞文化、硫磺產業、唭哩岸石採石業、陶瓷產業、蓬萊米產業、電影產業文化等相當多元且豐厚。至今學界與民間人士業已對北投做過許多深入研究，且研究成果豐碩，上網站或圖書館都可查到，文化局還擬「重新盤點資源」，這是要創造誰的業務啊？「除了這些，你了解北投多少？」這句話在此奉還給懶人包的作者。

由此可見，北市文化局對歷史與地理研究如此輕忽，市民怎能期待北市府能做到「博物館的重要性在於鼓勵社區參與，發掘、活用在地歷史文化內涵」呢？此外「座談會預定邀請北投在地的焦點團體一同聊聊…，為了讓北投在地的聲音被聽見」，這顯然又是一場將「非北投人」排拒在外、閉門的屬地主義會議，試問北市文化局這「城市博物館」到底是誰的博物館？其他市民的聲音，又如何被聽到？

（作者為國立台灣師範大學僑生先修部兼任講師）