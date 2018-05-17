社論》拚經濟讓勞工真正加薪

行政院長賴清德上任以來不斷呼籲企業加薪以解決低薪問題，日前更宣布逐步將公務機關外包派遣工、約聘僱人員月薪調升至三萬元，預計有一萬六千名勞工受惠。另外，金管會亦將在明年六月前公布上市櫃公司「平均薪資費用」偏低，且與其經營績效顯不相當，排名後五十％之公司名單。賴揆密集推出一系列激勵措施，或許能短暫改善部分勞工待遇，但可否徹底解決低薪與實質薪資倒退的結構性病灶，值得深入探討。

從賴揆的種種作為看來，拚經濟顯然已成為內閣的施政要務，除了延續小英總統的五加二產業轉型與創新，更頻頻以積極措施致力於解決低薪，以及影響企業投資的「五缺」（缺地、缺水、缺電、缺工、缺人）問題，盼能解開台灣ＧＤＰ、所得與就業的停滯困境。坦言之，政府率先提高公務機關外包派遣工、約聘僱人員之薪資，民眾固然樂觀其成，但也必須質疑，此舉能否發揮帶頭作用，引發民間企業的加薪潮，讓台灣擺脫「22K」的惡名。事實上，受僱者薪資的高低牽涉勞力市場的供需，企業營運績效，以及相關法令規定，必須各方條件具足，方可發揮提高勞工所得的綜效。其中，市場機制是資本主義的重要基石，傳統的看法認為市場機制可透過供需力量使價格趨於均衡，達成資源最有效的配置，政府的力量不應介入，才是資本主義的真諦。不過，企業與勞工的議價能力並不對稱，實際的市場常有失靈與無效率現象，因此仍須仰賴官方力量介入，以導正市場朝向均衡。

目前我國官方提升薪資的做法：包括道德勸說，呼籲企業幫員工加薪，分享盈餘，盡到社會責任；以及在政策法令上，調升基本工資，並研擬「最低工資法」，且對加薪企業提供減稅或補貼獎勵措施。然而，薪資所得能夠真正提高，主要仍取決於經濟成長與產業發展的內在能量，官方做法是以道德與法令政策為工具，乃是外部施加的壓力，並非來自企業自發性的作為，揠苗助長的結果，加薪可能只是假象，所得的改善恐怕將趕不上通膨，造成實質薪資的縮水。故而，提升薪資的有效方法，就是促進企業投資，再度打造台灣價值供應鏈的產業生態，方可提供優質工作機會，提高勞工的薪資。

然而， 實際狀況卻是，企業對投資台灣缺乏信心，十多兆元的資金外流，投資擴廠的力道疲弱，對勞動力乃缺乏強力需求，薪水自然難以提升。其實，台灣的人力素質高，基礎建設完備，資金充沛，生活環境亦相當友善，基本條件優越，企業投資腳步猶豫，主要癥結在於缺乏信心。何以致此？例如「五缺」不解，企業永遠難以加大在台投資。令人憂心的是，賴揆確實戮力解決，具體作為亦不斷推出，但無論如何，現實情況一直令人深感不安。以電力為例，在政府的「二○二五非核家園」路徑圖中，核能降為零，綠能用電增加為二十％，燃煤三十％，再加上五十％的天然氣，堪稱是一幅低碳能源轉型的美麗圖像，卻忽略了實際執行的成效，以及轉型期的過渡性配套，乃使此一能源轉型路徑有如文青不食人間煙火的浪漫情懷。綠能目前占比僅約六％，太陽能與風電仍處於萌芽階段，如何在七年內跳升為二成？而離岸風電擁有上兆元商機，卻因時間緊迫，竟多數淪入外商手中，未能藉此建立本土風電的強大供應鏈。遑論各地補強電力缺口的燃煤電廠由於空污的指控，面臨無法擴建的民意壓力，導致近年台灣電力供應險象環生，被國際貼上缺電國家的標籤。

近年的台灣，不僅企業投資信心不足，國人對國家建設與經濟發展更充滿無力感。民粹氛圍高漲，政客缺乏擔當，兩面討好，導致環評被無限上綱，抗爭頻仍，投資設廠、都更被妖魔化，而圖利一頂大帽罩頭，對企業轉型研發的降稅、補貼更是寸步難行。而公共工程標案多數取決於價格而非品質與效率，公安與便捷性堪慮。總之，沒有蓬勃發展的經濟，成長必然停滯，加薪徒然成為畫餅；政府伸手救援，只是美化了表面數據，不能真正解決低薪問題。