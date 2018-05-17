自由廣場》無限上綱的思想審核

◎ 林建志

中國霸權崛起外溢效應跟實際體現之一，就是不只境內要全面科技監管，各種無限上綱思想審核也要干涉到海外去！

各國大學開設的孔子學院，要管演講授課者的背景經歷跟思想！

外國出版物有牽涉台灣或西藏、新疆的，都要求修改刪除！

全球各大企業官網，也不能把台灣列為國家！

台港等地藝人跟企業，隨時可被扣帽子而被處罰封殺！

無論有挺太陽花學運嫌疑的演藝圈、披反攻大陸綵帶的時尚界高層、跟小英同台的台商老闆，欲加台獨仇中之罪，何患無藉口？

這幾天，台灣宗教電視台要重現日治時期歷史的本土戲劇，原本卅多集也被迫僅播二集就被急速「頭斬」，比起碼可播一半的「腰斬」還要悽慘！

同一間電視台，又拿無關政治與不想傷害某些人情感當藉口！但他們之前對民進黨政府民代針對內湖土地跟頂新魏家的各種批評，一向是沒那樣客氣謙卑回應的！換句話說，這些宗教人士在乎無神論中國威權壓制，多於關切自己台灣人感受！

而柯Ｐ拖了一兩年才對兩岸一家親說法向綠營民眾道歉，但卻在不到五小時就趕緊發澄清聲明，來表達安撫中國國台辦！換言之，柯文哲市長心中，再多綠營選票，似乎都沒習主席的想法重要！

與其怪維持現狀、但拒絕九二共識的蔡英文政府如何對應協助，各界更該檢討自己是否對中國太軟弱、讓中國予取予求、鴨霸台灣。

（作者為翻譯、美語教師，台南市民）