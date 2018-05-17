自由廣場》國民黨人評柯P

◎ 季節

民進黨終於決定自行在台北市提名黨籍市長人選，不再禮讓柯文哲。會有這樣的結果，跟柯市長一邊高喊「超越藍綠」，一邊卻忽藍忽綠，脫不了關係。

甚麼是「超越藍綠」？藍綠兩大陣營最大的差異自然是統獨與國家認同不一樣，主張超越藍綠者，自然不宜在統獨立場上，明顯偏向任何一方。此外也不宜在各項政策上總是支持藍營或總是力挺綠營，而是應該有一套自己的標準。

乍看柯市長往往既批藍也批綠，好像符合定義。但細想卻又有許多不符合的地方。二○一四年選前，由於柯文哲獲民進黨禮讓，加上先前他自稱「墨綠」，身為凱達格蘭學校學生，還在參加獨派活動時撕毀道具版的中華民國身分證，讓藍營覺得他根本是綠的。

但當選後柯市長喊出「兩岸一家親」、「命運共同體」，反對民進黨中央政府去蔣，並批評前瞻計畫，凡此種種，讓不少偏藍民眾對柯市長改觀，但無可避免讓偏綠民眾不滿。

本來如果柯市長能堅持修正過的立場，或許還能自圓其說，主張這些論述就是他超越藍綠的主張。但五月初他卻又為了「兩岸一家親」說法向獨派道歉，並表態支持蔡總統連任。可是按照柯媽媽的話，當初柯市長講「兩岸一家親」是為了要能去雙城論壇。結果柯市長如今道歉，試問時光能重來的話，柯市長就不會再講這句話了嗎？如果還是會，這樣的道歉，對獨派有甚麼意義？

偏偏這樣的道歉在藍營民眾看來，會認定柯市長根本就還是偏綠，上任後的一些言行只是為了討好淺藍，如今的轉彎又是想要民進黨禮讓。所以柯市長「忽藍忽綠」反覆的後果，就是徹底失去深藍深綠的支持信任，搞到民進黨不能不自提人選。

如今柯市長想贏，必須繼續在青年選票領先，並持續贏得多數中間和淺綠選民支持，甚至再挖到部分淺藍民眾，但能做到這樣的前提，是要在關乎統獨與兩岸以外的政策上領先藍綠兩大黨的對手。否則如果多數民眾覺得柯市長的其餘政策並沒有比較好，那麼就算是無黨籍又如何？「忽藍忽綠」並不等於「超越藍綠」，也不見得比藍或綠好，卻因為難以預測，無法獲得選民堅定的認同與支持。

（作者為國民黨黃復興黨部青年黨員，台大政治所碩士）