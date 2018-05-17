自由廣場》他真正問題是不顧「人情義理」

◎ 張德欽

傳統的民進黨支持者，之所以那麼黑柯，並不只是柯的「兩岸一家親」而已，最主要的是，柯的言行背離台灣社會的優良傳統，不顧「人情義理」。

對台灣人而言，「有情有義」的價值很多時候甚至比統獨認同更為重要。柯卻是一再砲打中央政府（昔日戰友），討好藍營或中間選民，累積個人政治聲望，是十足的機會主義者。

未來民進黨最重要的任務，就是要保住二○二○年的執政權，才能保住「台灣人民對未來的選擇權」。建議民進黨主事者，凡事都得堅持「民主的程序」，也必須提出「進步的理念」，才能讓基層繼續支持，讓反對者誠服，從而凝聚「台灣優先」的多數人（基於現實，相信多數藍營人士也認同台灣優先），才能繼續執政（因為二○二○年主要對手是中國，不是國民黨）。

（作者為自營商，台北市民）

建議柯市長放棄連任

◎ 周弘慶

民進黨確定推自己人參選台北市長，不再禮讓柯市長，支持者也多贊成這項決定，勢必讓柯市長、家人以及幕僚陷入不甚樂觀的困境。

筆者誠摯建議柯市長，儘速宣佈放棄競選連任，禮讓民進黨推出的市長候選人，並且全心全力投入輔選，進而宣佈加入民進黨，以期四年後，依照民進黨直轄市長提名辦法，爭取台北市長候選人提名。如此一來，不但綠營推出的候選人擊敗國民黨丁守中，贏得台北市長的概率將大幅提升，而且柯市長本人四年後獲民進黨提名參選台北市長的機會也將大大增加。希望柯市長能好自深思！

（作者為退休教師，台北市民）