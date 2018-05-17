自由廣場》（金恒煒專欄）掰掰，柯文哲！

喬治．歐維爾（George Orwell）最近又躍上國際舞台，他「政治性」十足的作品再度轟傳，這裡沾光且引用他嘲諷當時首相的話，他說張伯倫「是個愚蠢的老頭，靠著僅有的微薄綿力盡其所為。」這個褒貶放在拚連任而不遂的台北市長柯文哲身上，完全貼合。

民進黨選對會最終有什麼定奪，老實說無關宏旨，因為綠營選民已做出「割袍」的決斷，不然蘇貞昌也不會公開表示禮讓柯會殃及新北池魚。柯文哲愚蠢的最大表演，就是到綠色電台向綠營道歉，他竟沒有料到馬上得罪了藍營，旺旺報指名喝罵。自以為聰明的柯Ｐ於是玩「Sorry not sorry」的把戲，不啻是把自己推向懸崖邊，加上柯媽提油救火於前、中國臨門一腳於後，雙箭齊發下，柯Ｐ不死才怪。柯媽一副君臨天下之姿，區區柯家好像已與民進黨平起平坐了，其盛氣凌人的口氣，令人厭惡；中共則對柯的「Not sorry」表達「朕聽見了」的上國口吻。柯媽與中國是壓垮駱駝的最後兩根稻草。

無黨的柯文哲以超越藍綠為號召，也就罷了，把所有的批評打成意識形態，不是無知就是無識。政治上的常識是，凡指控別人意識形態，顯示的正是自己的意識形態。柯文哲的意識形態很簡單：崇拜毛澤東、推尊蔣經國，力主「兩岸一家親」。「兩岸一家親」愈來愈臭，中國最近採取「民族團結一家親」做殲滅維吾爾人的統治方針，可見一斑。柯文哲的意識形態，完全背反了台灣價值，注定圖霸不成。

柯文哲二○一四年能夠平地竄起，全拜民進黨不推人選的禮讓，也就是說，綠營選票是柯的基本盤。現在民進黨拍板定案，北市自推人選；柯Ｐ在「荷戟獨彷徨」下，力圖突圍，不再提年輕票，別出心裁祭出「五十歲以下」的族群牌，藉此抹去政黨政治。換句話說，柯文哲妄圖用族群牌重洗政黨版圖，認為不看電視、不用手機的是支持他的大宗，只能說計窮了。再說，台灣的政黨政治在蔡主席的摧殘下，雖然重創，但至少還不是柯Ｐ撼得動的。儘管智商號稱一百五十幾，柯文哲的如意算計，連瞎貓碰到死老鼠都不可能。

從台灣民主政治的發展來看，柯Ｐ當然有其貢獻，像天命般，他負有歷史任務。二○一四年太陽花的大海嘯，目的在推倒中國黨；投票給柯Ｐ，就是顛覆天龍國，滅連家、滅連勝文。問題是，沒有民進黨的禮讓，造就不了柯文哲的江山。柯文哲嘗到權力滋味，意圖吃果子砍樹頭，一方面吶喊超越黨派，一方面用國民黨綁民進黨，吃定民進黨為了不讓丁丁勝選，不得不支持他連任。他沒有想到的是，民進黨即使放水，柯Ｐ也拿不到綠票，還會連累重挫民進黨的選戰，蘇貞昌「影響選情」一句話，夠清楚了罷。

柯文哲已完成階段性任務，意識形態既背離台灣主流，妄想戀棧也不可得；「萬獸之王」乖乖就範罷。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）