自由廣場》誰在阻擋公司法實質受益人修法？

◎ 朱德芳

公司法修正草案此刻正在立法院審議中，其中攸關我國經濟發展與市場秩序的條文—實質受益人制度，若依目前版本，行政部門聘請的外國顧問也評估，台灣未達到通過評鑑所需要的中等以上標準，不符合國際洗錢規範，無法通過年底APG評鑑的要求。若評鑑後我國被列為加強追蹤名單，甚至是需要大幅改善國家，必將對於我國企業從事跨境金融交易造成極大的影響，加重企業的資金成本，特別是對中小企業將是不可承受的負擔。

歐盟會員國基於第四號防制洗錢指令的要求，均於去年完成相關修法。開曼、BVI、百慕達等過去號稱洗錢天堂，也都完成立法揭露公司實質受益人，英國更於近日要求其前述三領地，至遲應於2020年以前，將公司之實質受益人資訊開放公眾查閱。新加坡、香港也分別於去年與今年3月完成公司法之修正。

當各國都在改革，強化法人透明度時，究竟是誰在阻擋我國公司法的進步？在公司法草案研擬之初，便有部分人士質疑，若有實質受益人制度，外國投資人或創投將不願投資台灣，亦有認為此制度將加重中小企業的成本。此等評論，皆是出於對於制度的誤解所致或另有所圖。

台灣是中小微型企業佔總體企業的絕大多數，多數公司誠正經營，股權結構單純，沒有利用多層次股權架構隱匿身分之必要，這類公司之股東往往就是實質受益人，辨識與申報都很容易，實質受益人制度對多數公司影響很有限。真正受到影響的，是那些少數股權結構複雜的公司。部分利益團體嗆聲，法律若要求申報，業者也不會遵守，還不如不要規定。但這正是問題的所在。這些人利用人頭設立公司，又隱身在後控制公司，其動機為何？可由近期樂陞案窺見一二，本案不僅顯示我國人對於違法行為之認知相當薄弱，也可見我國部分人士習於使用人頭，協助隱匿實質受益人詐騙樂陞公司，並使投資人誤信私募對象為有助公司發展的策略性投資人。

法人透明度對於我國通過APG評鑑有重要影響，尤其是我國國際處境艱難，倘再不能自立自強推動國內法的革新，也只能被邊緣化，自絕於國際之外。法人透明度也對於經濟犯罪的防免具有重大意義，當世界主要經濟體都藉由法人透明度措施，強化對於市場交易秩序的保護時，我們的社會究竟還要忍受人頭文化坑害投資人到何時？

執政團隊為我國菁英，必定了解相關厲害，卻未能積極推動符合國際標準的法規修正，放縱不法財團利用法人犯罪，這正是因為官僚主義與機關本位主義之悪。推動揭露公司實質受益人制度新制度必然不易，特別是新制度會牽動某些人之利益，必定引發利益團體反對。政府應堅持做對的事情，並且支持同仁做對的事情，無需害怕攻擊，因為更多的人民將成為執政團隊的後盾，這樣才不會有負選民的託付。若等到評鑑未過，影響國際貿易，誰能為評鑑結果負責？若又發生重大經濟犯罪，誰又該為廣大受害的投資人負責？

（作者為國立政治大學法學院副教授）