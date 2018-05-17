自由廣場》脊椎微創手術 有人不當牟利

◎ 楊椒喬

近兩年來，台灣脊椎微創內視鏡手術有突飛猛進的發展，甚至吸引許多東南亞國家醫師前來取經，台灣手術技術與經驗已足以傲人地和國際分享。但是讓人失望的是，國內仍有利用「新瓶裝舊酒」方式來鼓吹微創手術，事實上卻是置入高價植入物了事，沒有替病人做根本治療，讓病人有被迫二次手術之虞，令人憂心與汗顏。

傳統脊椎手術須大範圍地將肌肉層分離，對神經肌肉層的傷害大且出血量大，術後的恢復期長，對病患及家屬而言都是一大負擔。雖然還發展出顯微手術，醫師的手術視野，有倍數放大效果，但是同樣有破壞肌肉組織的傷害。有別於此，微創手術的發展，無異是許多病患及家屬的嶄新希望。

各類微創的脊椎手術也應運而生，包括融合術、置入植入物、打骨釘，或固定術等，更有新式脊椎內視鏡神經減壓術，以高科技、高技術為病患帶來創傷小、對組織破壞少、出血少、恢復快等優點。

有鑒於此，脊椎微創手術可說是未來發展的新趨勢，但不論是使用材質或手術新技術都應以病患考量為第一優先，而非以「微創」兩字牟利，尤有甚者以微創無鋼釘為名，實際上卻以蒙蔽方式，改以矽膠材質的植入物置入人體，其置入的方式不僅仍須剪開脊上韌帶、脊中韌帶、撐開神經孔，對組織造成大範圍破壞，且此手術方式早在廿年前即有之，那即是打著微創無鋼釘之名，對微創手術進行過度包裝與行銷的手法，有不當招攬之虞。

何況此方式，還未對病人做神經減壓，沒能根本解決病人的問題，加上矽膠材質置入物會隨著時間出現疲乏，有其使用期限，病人花了大錢，誤以為接受微創手術，卻仍有被迫接受二次手術的機率。這種只為謀取利益，不顧病人死活的手法，令人不齒，也成為台灣脊椎微創手術發展的最大絆腳石。

（作者為脊椎外科醫師、院長）