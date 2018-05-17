自由廣場》嚴防中國解放軍「切香腸」

◎ 呂禮詩

解放軍上週在宮古海峽及巴士海峽間，以轟六轟炸機採北向南的順時針航向，由轟六轟炸機、運八干擾機及Tu-154電戰機從南向北的逆時針航向，進行繞台巡航；其間並同時以Su-35、殲-11戰機及空警2000預警機編隊往返巴士海峽。此一首開先例的三方向合同演練，再加上星期一運八干擾機在「類M503航路」南北巡航，顯現解放軍正以「切香腸戰術」（Salami tactics），一步步對我進逼。

以「量」與「質」分析解放軍近年來的繞台巡航：以量而言，前年僅有四次，去年已倍數成長至十七次；今年才到五月，次數已達九次，超過去年的半數。就「質」而論，轟六轟炸機與運八電戰機、干擾機自二○一六年來幾乎無役不與，去年八月Su-30戰機及空警200預警機加入行列，十一月新增Il-78空中加油機，上週往返巴士海峽的兵力中，首次出現空警2000預警機及去年剛成軍的Su-35戰機。

星期一運八干擾機在海峽中線西側的M503航路下方，以二二○○○英尺的高度南北巡航，為穿越宮古海峽、巴士海峽的繞台新型態。年初中國單方面啟用M503南向北航路時，中國民用航空局以「海峽西岸空域航班快速增長，延誤日趨嚴重」為由，信誓旦旦地保證M503北上航路只會允許在九二○○公尺（三○一○○英尺）以上的高度飛行；半年未到，運八干擾機以機身兩側突出的大型天線罩內所容納的天線陣列，以其孔徑優勢，在略低於M503航路的空層，掃描西岸國軍電磁頻譜的運用並記錄各型雷達的信號參數。

去年八月及上週繞台的空警200及空警2000預警機，雖然無法由公開資料得知確切的搜索距離與空管能量，但從分別使用S波段及L波段的機載雷達，即可由頻率解算搜索距離，而得知設計為戰略及戰術不同等級的「高低搭配」；故其陸續穿越島鏈，進行解放軍遠海的「體系化」訓練。

另Su-35為解放軍目前戰力最強的4++代戰機，雖然其匿蹤能力不佳，但《漢和防務評論》以推重比（thrust-to-weight ratio）、雷達偵蒐能力、向量推進技術、超音速巡航能力，評價其綜合作戰能力凌駕日本航空自衛隊F-15J戰機的四倍以上；蘇霍伊公司的總設計師甚至認為其性能「僅次於F-22」，故解放軍雖然能夠自製殲-20匿蹤戰機，仍向俄羅斯採購Su-35，尚未交機的十架將於今年全數交機。由此可知，國軍現有的幻象、IDF及F-16A/B等主力戰機，其與解放軍部署於南部戰區的Su-35具有「代差」，在F-16A/B尚未升級為F-16V前，將是空防的最大隱患。

日本防衛省為因應中國戰機進入防空識別區的緊急起飛，從二○一四年的四六四次，急遽升高至二○一六的八五一次，其戰機修理費每年調升超過五％，今年總金額甚至已高達三九四五億日圓（合新台幣一○七三億元）；反觀台灣面對解放軍「常態化、體系化、實戰化」的威脅，僅能動用近六億的第一預備金，足見監控伴飛已是捉襟見肘，必須尋求新方法。

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）