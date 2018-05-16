社論》「智子之心」要為「大國夢」服務？

「智子之心」，中國認為有美化日軍之嫌，大愛電視台主動腰斬節目。該劇主角林智惠乃是真人真事，但慈濟全球資訊網介紹她的網頁也撤除了。大愛台方面表示，該劇下架無關政治，主因是該劇調性與大愛台強調內容應「人心淨化、社會祥和」的宗旨不相符，並可能勾起某些觀眾過去的傷痛。此地無銀三百兩，更增添中國陰影的想像空間，而如果真的是有國台辦的黑手介入，大愛台還處處為對方護短，則「紅色恐怖」在台灣實在是愈來愈恐怖了。

以往，中國的官媒、網路或來自台灣的抓耙子，舉報台灣到中國發展的台商、藝人有台獨傾向，因而被杯葛、被道歉還可以想像，因為人在屋簷下，只能受此鳥氣。然而，今天問題顯然已經加速惡化。慈濟，希望小學，汶川地震，都對中國做足功德，如今只不過因為一部在台灣上映、真人真事改編的日治時代背景戲劇，便遭到中國跨海警告，此例一開，國人連在台灣都失去自由了，一中思想檢查的幽靈在台灣上空盤旋，將成為台灣人民的惡夢，慈濟、朝野皆不可輕忽。

「智子之心」事件前幾天，有關中國出版品入台審查問題，被藍營統媒批評回到戒嚴時代、綠色文革、意識形態治國，還稱「言論自由是台灣最驕傲的民主資產，也是比照對岸現狀最吸引大陸民眾的無形資產」。其實，那些人哪在乎言論自由？那些人對劉曉波、李明哲有過甚麼聲援與援助？說穿了，他們的政治目的，只是捍衛中國「宣傳」無阻進入台灣的自由罷了！最好的試金石，莫過於「智子之心」事件。那些為中國出版品爭取自由的人，現在有人挺身而出駁斥中國黑手嗎？甚而，他們宣稱根據大法官號釋，宣揚共產主義是憲法保障的言論自由，但若台灣得來不易的言論自由，竟淪為中國對台統戰的護身符，自由豈不變成自毀？

大愛台所謂不符「人心淨化、社會祥和」的宗旨，「可能勾起某些觀眾過去的傷痛」；前者顯然是牽強的說詞，後者才是重點。而且，也不是甚麼「過去的傷痛」，而是留存至今的「反日情結」。台灣社會只要有「友日」言行，甚至對日治時代的客觀紀錄，就慘遭中華民族主義者貶抑為「媚日」；統派自詡為「炎黃子孫」，台派只配當「皇民後裔」。「智子之心」事件，中國最無法理解的，恐是以慈濟之「友中」，為何還播出如此「媚日」的節目？連大愛台在台灣的節目也遭殃，這也顯示了「中國標準」又上綱不少了。或許，這跟中國廣泛施壓國際航空公司，禁止將台灣列為國家，同樣顯示「中國標準」愈來愈目中無人了。

無獨有偶，「智子之心」事件之際，國民黨智庫狠批蔡政府，對美、日等大國懷抱不切實際的幻想，「媚日」到不要臉的地步。在此之前，中國總理李克強訪日，與安倍晉三首相舉行雙邊會談，並前往皇居會見天皇明仁。李克強表示，這次訪日希望能促成中日關係長期安定發展。傳聞中，開放進口福島食品也可能成為伴手禮。李克強可以，蔡英文不可以，為什麼？簡單一句話，藍營統派就是不願見到台日關係強化，「離間」台日最有利於中國對台日各個擊破，達到稱霸東亞、西太平洋納入勢力範圍的「大國夢」。

澳洲前總理陸克文分析習近平的世界觀，七個同心圓的第五圈，便是投射區域海上力量，分化美國與日、韓、台灣、新加坡、澳洲等盟友的關係。而「智子之心」，改編自九十一歲慈濟志工林智惠的故事，一九四三年日本殖民台灣，十八歲的她不顧家人反對，前往香港及廣州當戰地護士，背景是太平洋戰爭。也許，「智子之心」觸動了中國稱霸東亞必須先震懾日本的神經，所以隔海遭到政治正確的思想檢查。就此而言，「智子之心」事件不啻戳破了，中日乃至中美關係的長期安定發展，根本是中國以時間換取空間的話術。