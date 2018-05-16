自由廣場》賴揆應以加拿大「投資移民」為鑑

◎ 王伯仁

行政院發表之新移民政策，其中「投資移民」乙項，定義混淆，包括了美加先進國家的「企業移民」和純拿錢來買資格的「投資移民」。前者是創造社會經濟動能所需，符合國家移民政策，後者經長期實施經營，結論是對國家經濟發展並無幫助，反而有害，台灣千萬不能再重蹈覆轍。

以國人最喜歡移民的加拿大而言，移民的前提是「良民」，最早有「退休移民」，前把退休金約一、二百萬帶過去，就可以取得永久居留權，後來加政府發現來的都是老人，增加社會福利負擔，即取消之；再來就是「投資移民」，拿個三、五百萬台幣去買各式各樣移民基金（大多有去無回），也可以取得，但弊端很多。平行的也有「企業移民」，開公司做假生意，買幾個貨櫃貨物外銷（大部分對象是台灣），也可構成「解除條件」，拿到居留證。

或者，真的苦幹實幹在當地開店做生意，也有照規定雇人員，三年期滿，或虧或盈，條件滿足了，公司換別人做，繼續當「移民企業」。也有「技術移民」，門檻較高，需專業人才，視當時政府政策而定，白領工程師、會計師、精算師、醫師等等大概都歡迎，有時候農民、農機修理人員、廚師、護理師等也吃香，看當時社會欠缺什麼技術人員。唯一特別的是教授或藝術家，不見得能通過，近年對英語或法語要求日高。

近年最大的變化是中國經濟崛起，有錢人拚命想往美加跑，「拿錢買資格」變成最簡單途徑，因此加拿大政府將門檻一再升高，但排隊者更多，中國人在溫哥華成為「買房」的強手，千萬加幣照買不誤，本地人紛紛往外遷移，反彈聲浪也愈來愈大，加拿大政府去年只好無預警宣佈撤銷所有申請中的數萬件「投資移民」，以後也不再受理，中國人移民加拿大之門關閉四分之三，房地價格回軟，中止了瘋狂的移民潮。

以加拿大過去卅年經驗，用錢買居留權，絕對不是好政策，台灣也不缺錢，竟然要實施這種落伍移民政策？妥不妥當，隨便問些台僑就知道。

（作者為資深新聞從業人員，台中市民）