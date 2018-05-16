自由廣場》請不要羞辱校長

◎ 陳啟濃

台南市中小學校長遴選，教育產業工會錄影在臉書直播，引發校長協會的反彈。錄影直播，其實不是一件壞事，只是有徵求主辦單位的同意嗎？以及問過參與遴選校長們的意見嗎？再說如果隨隨便便在臉書直播，就如同公審校長，踐踏校長的尊嚴，莫此為甚！

校長這項職務，演變成「有責無權」，已造成許多老師缺乏意願擔任，有心投入校長遴選者，大都是經驗豐富，有責任感具備熱忱者，他們要的只是一份榮耀，因為社會各界普遍對校長有更高的期許與尊敬。然而教師團體，卻屢屢做出不好的示範，公開在網路讓老師對校長評分，推薦為優質校長，卻沒有客觀公開地進行，偷偷摸摸見不得人。評選出優秀者，往往都是和教師工會相安無事的校長。認真辦學、勇於任事的校長，卻常常和教師的利益會有衝突，常常是教師團體不願認同的校長。

教師在角色上，是校長的同事、員工和幕僚，然而教師團體卻掌握不到自己的分際，經常扮演監督校長的立場，讓學校的氛圍劍拔弩張。校長和老師立場其實是一致的，都是為了照顧好學生，成就學生。學校的會議，有的工會幹部也常常以質詢的態度，對校長提出質疑與批評。「校方」是他們常掛在嘴邊的說法，卻體認不出學校全體老師都是「校方」不可分割的一部分。

校長和老師一樣，需要社會各界多鼓勵，辛苦無所謂，榮譽是第二生命，不可羞辱。教師團體應該多多正向思考，不可侵犯校長的領導尊嚴，畢竟學校教師對校長有向心力，有良善合作氛圍的學校，才能打造學生學習的理想環境。

（作者為水里國中校長）