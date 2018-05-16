自由廣場》理性討論福島食品、美豬美牛

◎ 黃天麟

當北京在國際上日益加強圍堵台灣，強迫各國接受中國的「一中原則」之時，如何盡早加入ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進展協定）及與美國簽署ＦＴＡ已是我國擺脫「被孤立」的希望之所在。但阻礙這兩項經濟協議的竟然是台灣自己，前者卡在我方「三一一」之後，基於輻射污染風險，禁止福島等五縣市食品進口；後者即卡在美豬美牛問題，美方已多次表示「美豬牛雜不解禁，台美ＦＴＡ沒得談」。日方亦多次要求台灣解禁三一一災區五縣市食品進口，甚至派安倍親弟來台說項，但都空手而歸。

我方禁令有理嗎？

基於以下理由我方禁令顯然理虧。

（一）禁止日本五縣市食品進口的理由是，三一一地震後五縣市食品可能有輻射問題，有礙國民健康。沒有甚麼比人民健康重要，但問題是現在對日本食品採取禁令者全世界只有台灣與中國。難道世界各國都錯，只有中國是對？而台灣人也與中國人一樣比較高級，其餘的人都是次級動物，不怕「核食」？

（二）「核食」這一個名詞也是「高級中國人」的「偉大」發明，民粹的產物，用來污名化日本。中國禁止日本食品進口的理由很單純，大家也都心知肚明，是「仇日」，難道台灣也要學中國「仇日」？

（三）據了解，中國已向日方自民黨幹事長二階俊博表示，不久將解禁日本食品進口，做為兩國領袖會談的伴手禮，若中國早台灣一步開放，台灣不僅「很尷尬」，還向世界示範，台灣的行為就是「一個中國」。更該憂慮的是日本人之反應，台日政府間及民間之關係必然受到冷卻。

（四）至於美豬解禁問題我方也是理虧，美豬不但美國人在吃，西方國家也在吃，日本及韓國都已開放含10ppb瘦肉精的美國豬肉進口，獨獨台灣要求瘦肉精零檢出，凸顯台灣對此問題之固執，也因此引起美國之「不耐」，相當程度衝擊了美台之信任關係。聯合國食品法典委員會也已決議通過肉品中含10ppb的萊克多巴胺瘦肉精，對人體是安全的，難道聯合國決議不對，台灣才對嗎？如何保護豬農權益是另一件事，也是政府的責任，但硬要求零檢出是「強人所難」。

希望國人、在野政治領袖，國難在前，把核食及瘦肉精問題交給國際標準，早日完成加入ＣＰＴＰＰ，及締結與美國的ＦＴＡ。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）