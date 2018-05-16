自由廣場》《林保華專欄》看懂中國的印太戰略

目前的中國外交，除了被動迎戰美國的經貿攻勢與朝鮮半島無核化，也主動向印太戰略主要國家「挖角」。四月廿七日印度總理莫迪抵達武漢與習近平會晤，五月八日中國總理李克強到達日本與安倍首相見面。下一步可能是澳洲，挖掉菱形印太戰略的三個角來孤立美國。

武漢會晤習近平費盡心思，與莫迪一天六度見面，以泛舟東湖與遊花園來化解兩國緊張氣氛。然而在二○一四年習近平訪問印度到莫迪家裡為他慶生後立即在斯里蘭卡刺了印度一刀，去年中國在中印邊界築路導致兩軍對峙，豈會讓莫迪忘懷？因此除了外交語言，印度堅持不支持「別有用心」的一帶一路，過去親中的印度鄰國尼泊爾、斯里蘭卡態度也逐漸轉變。

李克強在日本得到熱情接待，因為中國已將釣魚台主權模糊化，這是習近平上台的「鎮國之寶」，如今為了對付美國這個主要敵人而不得不做出讓步。可見所謂「寸土不讓」都是屁話，且中國還比台灣更早放寬對日本食品的管制。

中日韓在東京還舉行拖延了兩年半的峰會，除了討論朝鮮半島無核化，還大談經濟合作。然而日韓怎麼沒有問，打砸日本汽車的暴行與「限韓令」就是經濟合作？中國有沒有道歉？李克強還與日皇「懇談」，並邀請安倍訪問中國。時光猶如回到當年的建設「大東亞共榮圈」。

安倍的低姿態顯然擔心在北韓問題上被美中兩韓邊緣化，經濟上也憂心川普的保護主義，何況本人在國內被醜聞纏身。不過他是老練的政治人物，當然知道中國隨時會變臉，但應避免給外界造成錯誤印象。中國對美日政策，都在拉美打日或拉日打美的圈子裡轉，因為他們是中共的主要敵人。

大家也知道李克強一直被習近平排擠打壓，說話不一定算數。因此西方國家面對中國的統戰分化要反守為攻，安倍可以暗示對李克強處境的同情；訪問團裡肯定有人密報習近平，導致他們更加不和。以後所有外交都由習近平一人包辦，他又是土包子，因疲於奔命更易犯錯。從中國學來的反間計，會比談判更有效果。美國也應該有這一套，讓獨裁習不信任任何人，最後成為形影相弔的孤家寡人。

至於澳洲，去年李克強訪問時澳洲已經表明拒絕接受一帶一路。中國是澳洲最大出口市場，資源是澳洲最大出口產品，至今澳洲對中國的擴張態度強硬，中國則無可奈何。這裡有個秘密：文革結束後，華國鋒搞「洋躍進」，興建上海寶山鋼鐵廠，其設計只能用澳洲的鐵礦砂。開始改革開放中國與西方國家友好，哪裡想到後來以西方國家為敵？看來澳洲須皇上御駕親征了。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）