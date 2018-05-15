自由廣場》傳統學風與校長

◎ 彭明敏

在關於「管校長」案的喧譁中，想到美國、日本一些大學如何選擇校長。

美國一些大學，對其傳統、學風、水準，非常驕傲，聘請校長，優先考慮的是新校長有無徹底瞭解和認同並維護上述諸點，否則不論其學識、能力怎麼超群，也不聘的。例如美國常春藤盟校，有獨特的傳統，所以所聘校長往往是同盟中其他校長、副校長、教授或畢業生，這不表示對其他人有偏見。又如加州州立大學柏克萊分校有獨特的學風，無法想像會聘軍校出身者來擔任校長，儘管他學識豐富，軍功偉大，人格完美，這不表示對該人母校和經歷有偏見。

日本帝國大學（現在已無「帝國」兩字）也對其傳統、學風、水準極其驕傲，無法想像會聘非帝國大學畢業生或私立大學畢業生擔任校長。私立大學大多也要聘請本校畢業生任校長，此也非表示偏見，是出於強烈的愛校心，愛其傳統學風之緣故。數年前某私立醫學院，從國外招聘非該校畢業生任校長，全校師生一致反對，鬧得相當大。

曾為文討論「管校長」案，說了一句「就管個人來說，他是文化大學畢業生，未受台大學風之薰陶，來作台大校長，是否妥當不無疑問。」不料招來一些所敬愛的後代知識人反彈。拙文一開頭所說「就管個人來說」，明白表示是個例，非一般論，是指自從「管案」發生，他對各界的質疑，一概不理，不屑公開解釋，其不誠實和傲慢已到無法理解的程度，令人懷疑其是否患有犯罪學所謂「Denial（拒認現實）症」。拙文就是「鎖定管其人其行」、「自治能力」，與台大自由開放的學風格格不入，是否未曾接觸台大風氣所致，提出疑義，鑒於上述美日之例，不太過分吧！

國民黨高層到台大校園「挺管」者，只有馬英九、郝龍斌和洪秀柱等在黨內「失業中」者，其他有意競選公職者（如台北市、新北市長候選人）無一人敢出面，這表示什麼？管氏能否過得了「校園民主」的檢驗似可預見。

若在一台大畢業生並久在台大孜孜教學，懷有濃厚的愛校心者，與非台大畢業生，政學兩棲，以做官的心態欲任校長者之間要選一，我會投票給前者。

（作者為前總統府資政）