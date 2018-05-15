自由廣場》傅鐘下找真媽媽

◎ 鄭正博

這一學年，有太多巧合的機緣讓我在雄中催生了一個哲學社團。初期的運作，學生習慣在討論後歸納出「正確」的答案，如果難有共識，就舉手表決，簡單說就是要有個如同考卷上能得分的答案。由這樣的感觸，讓我覺得最近關於台大校長的爭議，似乎只在合不合法上的線性思維爭議，好像忘了台大校長的地位特殊性，不是只在合不合法的層次上打轉就夠了。

我在爭議之初，就感覺如真有擔任台大校長的志節，早就該有所處斷，哪能讓爭議延續？我最初想到如果我是管爺，也許會發表聲明，認為如果延續下去對台大是有害的，那我寧願放棄爭議，以挽救台大。幸虧管爺沒這麼高階，否則台大的傅鐘正是傅斯年對抗統治者的象徵，如此一來，民進黨還有活路嗎？因而也希望台大師生，台大精神也不要只侷限於反抗權威，如今似乎該進入更高的哲學層次了。

其次也想到所羅門王的智慧，真媽媽才會願意忍下心來放棄爭議，只為不讓孩子被切成兩半。我學教育，當年我們的老師許多是從對岸過來的大師級人物，他們開口閉口以兒童為本位，確實都是真媽媽的胸懷。何況我親炙王家驥校長的高尚教育人格，就更能以教育為念。但如今台大校長的爭議，似乎只在低層次上爭議，還有我期待的教育精神嗎？

爭議期間，準被遴選人沉默數月，好像可以是局外人般。當時曾假想，如果學校是我未來必須抱養的孩子，不是自然就會以學校的利弊為利弊嗎？畢竟即使聘用保母，父母不也希望她是個可以托靠的人？難道只會觀察保母的學經歷，卻不會從談吐或舉手投足去觀察勝任與否？難道台大校長可以連比找保母都不如嗎？

（作者為高雄市民，互補論研究者）