自由廣場》評賴內閣「搶救低薪」大計畫

◎ 賴振昌

行政院長賴清德召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，分別就短中長期提出各種改善方案。首先就中長期而言，賴院長表示「要提高薪資最重要的工作就是增加投資、加速產業升級。台灣當前經濟最重要的問題還是投資不振，當公私協力、增加投資機會，自然工作機會增加，低薪問題可望解決。」點出問題與方向之外，並沒有提出具體的獎勵措施與誘因。更何況解決低薪現象，除了「投資」以外還有「分配」的問題。

因為早期台灣經濟以勞力密集產業為主，當時的勞力是一項重要的生產因素，勞工有較多的分量可以參與經濟成果的分配，所以較有可能獲得加薪的機會。但隨著台灣經濟發展轉為資本密集、技術密集產業時，勞動力生產因素的重要性就相對地降低了，自然也降低了勞工對經濟發展成果分配的發言權。這也是近年來台灣股市上萬點、經濟成長率一再上修…，勞方的薪資水準卻仍無法上升，而資方分配到的股利、利息一直增加的主因。

其次就解決低薪的短期工作方面，行政院提出包括公部門主動加薪、提高時薪、薪資列入政府採購及頒發獎項加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化等。其中公部門主動加薪等措施很具體可行，至於鼓勵企業加薪、薪資透明化等政策，在記者會上似乎看不到具體的鼓勵措施，恐又流於道德勸說。建議可採租稅獎勵方式辦理，凡薪資水準達個別行業前二分之一以上或一定標準者，所得稅申報時得以一．五倍認列薪資費用，以資鼓勵企業提高員工薪資給付。既然是鼓勵性質並非強制要求，企業就沒有反對的理由；而且採用各種行業各自比較的方式進行，自然可以排除不同行業別之間的薪資水準差異，沒有違反租稅中立原則，也可以促使企業提高競爭力，來爭取給付較高薪資空間的可能性。

此外，透過減稅來引導企業提高薪資水準，固然政府必須面對減稅帶來的稅收減少風險，不過依據財政部公布資訊，我果已連續三年有超過千億元的超徵稅款，相關的稅損應該仍是在政府財政收支可以容忍的範圍之內才是。

台灣勞工的薪資停滯在十幾年前的水準，與鄰近相關國家比較顯屬偏低，致使國內人才不斷外移，經濟景氣長期低迷不振，早已是不爭的事實了，以前相關單位每每忌憚於物價波動，而投鼠忌器並未有積極作為措施。今天行政院願意正視這個低薪問題，提出各種解決方案，值得國人給予肯定與支持。

（作者為前台北商業大學校長、台聯立法委員）