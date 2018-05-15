自由廣場》台灣最大尾的6%是怎麼來的？

◎ 范姜提昂

柯文哲一場「道歉」爛戲讓台灣國民親眼見證，柯還真是素人，無力掩飾無能與無恥，根本是信用破產的政治小丑，布滿「致命弱點」及「矛盾點」，是最容易殲滅的選戰靶子，居然還怕他成為台灣最大尾？

另外值得注意的是，柯道歉惹惱紅藍綠的前兩天，統媒已發動一項挺柯選戰攻勢，知名度尚不高，但已廣泛釋放關鍵字「六％」，譬如十二日，柯就說：「台灣政治被不到六％的人綁架」。

有深綠朋友提出質疑，不懂是怎麼算出來的。其實，這個數字最早出現在統媒節目「大政治大爆卦」的改版文宣中，標題為「無色覺醒」，宣稱要打破非藍即綠的慣性思維，還說要以「無色立場」評論政治。

至於六％是怎麼來的？他們以「根據調查」帶過，說近三十年來，入黨人數僅占六％，高達九十四％的人都無黨籍、無色彩，但政治卻被六％的藍綠兩黨所操弄。這說法特怪！旺旺乃親中集團，有啥立場說自己無色？

還有，說深藍、深綠就是入黨的人，沒入黨的都無色，更是睜眼說瞎話！不值一評。這個所謂「無色覺醒」不僅在中天播出政論，中時電子報也邀請包括前綠營人士，經他們「欽定為無色」的人撰寫系列文章，譬如羅智強，他也無色？鬼才相信。

總之所謂無色，連統媒自己都不相信，歸結到最後，整個活動的重點只在「六％對九十四％」這個對比概念，重施尼克森前總統及國民黨都玩過的，自詡為「沉默大多數」，自欺欺人！還有，活動規劃於柯道歉惹禍之前，當初應該是為了避免「紅藍媒體挺白色柯」之尷尬，才惡向膽邊生，索性打出「無色」掩人耳目。

而不管是統媒擺明挺柯（置國民黨於何地？），或國台辦及張志軍之體貼柯文哲，柯文哲受到紅色高規格扶持，殆無疑義。至於柯為何需要紅色扶持？因為藍綠不可能支持他選總統，而柯執政三年多，依舊徹頭徹尾個體戶，外加「四人幫」：柯爸、柯媽、柯老婆，還有一路走來，總能「行走軍機處」的掌印女官，若沒有境內、境外紅色體系的扶持（以對中關係特好打贏藍綠），他能怎樣？

因此，假如到最後，民進黨仍禮讓柯，爆炸性的反彈將免不了徹底質疑小英的真心與決斷力！

（作者為資深電子媒體工作者）