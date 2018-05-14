鏗鏘集》柯Ｐ新白色恐怖

台灣選民的投票行為，沒看過可靠的認真研究，一方面是研究工作者的侷限，另一方面是選民的誠實問題。在國民黨黨庫通國庫時代，它的候選人「不賄選」就「不會選」，選民不會承認自己被收買。

但有個智商特高的人，「粗估」台灣深藍深綠只有六趴，這六趴聲音大，台灣就被他們「綁架」。既然這個人曾自稱墨綠，替阿扁簽重病證明書，可見他也綁架過台灣，照他的偉大理論，他可以發揮「白色」力量，綁架其他九十四趴的選民，何苦向深綠「歹勢」？

年輕世代號稱天然獨，歷盡滄桑的世代認知台灣與中國彼此獨立，如果要合併，應由台灣人民決定，這種基本立場更自然，更合乎民主原則，但智商很高的人卻說不出口，只想靠耍嘴皮言不及義應付。

台灣與中國的分歧，不在親或仇，而在「一」或「二」，智商高的人說他「只想過關」，話說太快，不但選「親」，還選中國所要的「一」，事關國家存亡的大事，他竟兒戲的「只求過關」，表述對方的立場，這是紅色力量，新白色恐怖。

對這樣嚴重的事情，絕對不是三趴兩趴的人聽了「不爽」而已，而是說話者的基本理念與誠信問題，要「道歉」，絕不是用朋友間雞毛蒜皮糾葛的「歹勢」可以打發；如果他自認可以綁架其他九十四趴，又有國台辦撐腰，他大可不必「歹勢」！

他的「歹勢」也是只求「過關」的敷衍之詞，他還說瘋話，自爆他的部屬有人對那句話很「不爽」，他的回應是「你喜歡聽什麼，我講給你聽好了」，如此時空對象場合錯亂的人，還以「不禮讓總統選舉」威脅蔡英文，年輕人真「服了」他？

（作者王景弘，資深新聞工作者）