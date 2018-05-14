社論》台灣應站在哪一邊？

美中之間出現重大歧見，爭端擴大，在經濟或地緣政治上皆強烈牽動台灣，我國究竟站在哪一邊，成為美國為首的自由民主體制追隨者，或崛起的中國霸權之附隨者？甚或採取左右逢源策略，在亂局中謀取最大利益？國際政治舞台上，有道義相交也有利益結合，亦有騎牆派，意圖混水摸魚，如何選邊，未必有絕對準則，但總以求得國家最大利益為前提。最佳的選擇是，國家利益恰恰與普世的理念價值相符，則向哪一邊傾斜便不言而喻了。

美中摩擦不再只是經貿利益的爭奪，而是涉及更深層的遊戲規則、價值理念與體系之爭，更衍生至地緣政治的戰略博弈；換言之，此次爭執不只是全球最大與第二大經濟體之間的排名之爭；更攸關主導制定未來產業規格的領導地位。甚至是地緣政治板塊及民主與專制之爭。由這些角度深入探討，便可輕易了解自由民主與多元化的台灣，應該作何抉擇。首先，美國是先進科技的領導者，全球創新產業的研發中心，其研發路徑走的是正路，保障智慧財產權，而且其發明往往帶來新的應用趨勢，以及生活水準的大幅提升，尤有甚者，其市場運作採取自由競爭規則，加上強大內需的動能，乃成為拉動全球經濟與產業發展的火車頭，其景氣之興衰足以左右全球經濟的起伏。事實上，美國成為全球政經龍頭，乃是崛起於參與二次世界大戰，擊倒法西斯、納粹等右派極權政體征服全球，建立獨裁帝國的圖謀，再於戰後的冷戰中，做為民主國家之首，實施圍堵政策，有效防範共產勢力蔓延全球，捍衛資本主義市場經濟與民主體制，扮演民主老大哥的正義使者角色。這是良性大國崛起的範例。

對照近年中國的崛起，一開始就走上民主自由與市場經濟的對立面，最被稱頌的「改革開放」，看似背離了共產主義的基本教條，實際上只是策略手段上的改變。易言之，社會主義的本質堅持到底，但是何種經濟發展策略有助於中國的脫貧，壯大經濟與軍事，就大膽採納，彈性應用，但無論如何，絕對不會拆掉共產主義的招牌。如此的妝扮，使得一些西方國家意亂情迷，以為藉由經濟成長及與世界交流接軌，可使中國轉化為民主自由與市場經濟國家。檢視人類帝國的崛起，無論封建王朝、極右的法西斯、納粹，或極左的共產社會主義，甚至燃燒民族主義狂熱的征服者，其帝國大業多數是以征戰、殺戮的手段所建立；其帝國之鼎盛時期，對其他世人而言，代表的絕不是繁榮和平的盛世，而是悲劇與浩劫。而當前崛起中的中國，更是一個奇怪的綜合體，包括共產專制、國家資本主義與民族主義，未來甚至企圖以高科技加持這個共產帝國。此一帝國具有高度效率與排他性，本質上無法與自由世界接軌，更可怕的是，中國近年以「中國製造二○二五」扶植高科技產業之名，實際上是要建立一個立基於人工智慧、人臉辨識、行動通訊、大數據、社群網站及自動化等先進科技之監控體制，使一般民眾與罪犯、政治異己無異，皆在天羅地網的監控之中，無所遁逃。

高科技與全球化的發展，旨在促進人類的福祉，但中國卻將其應用於政治監控，鞏固獨裁統治，以控制人民為要務。如今中國崛起已逐漸失控，意圖將魔爪伸向一切領域，在國內對民眾監控更無所不用其極，使整個中國淪為一個無形的大監獄；而對外更以頻繁的軍演及一帶一路誘餌，意圖投射影響力，建立霸權。但其和平崛起的假面具卻遭到揭穿。白宮發言人曾形容其行徑為「歐威爾式的胡言亂語」，斥責其意圖干預美國的民間企業；而美國副貿易代表席亞（Dennis Shea）更嘲諷，北京反保護主義的說法是「進入愛莉絲（夢遊）仙境」，全球保護主義色彩最濃的國家竟自稱是自由貿易捍衛者，令人驚嘆。其實，無論「歐威爾式的胡言亂語」或「進入愛莉絲仙境」，美國已認清中國威脅的嚴重性，力圖與之對抗，並與自由經濟體形成共識，力阻紅色國家資本主義的肆虐；在此時空情境下，台灣應該站在哪一邊，答案已經非常清楚了。