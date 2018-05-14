自由廣場》文湖捷運座椅應改善

◎ 陳冷

文湖捷運線當初規劃成短乘載量，根本就犯了荒謬大錯。官僚單位乃至諸位議員爺們，短視又欠缺遠見，以致如今僅僅車廂四節，乘客載量稀少，完全不符合成本概念。徒然讓乘客怨聲載道，讓內湖交通絕少改善的空間。

現況已經成為既成事實，今日再怎麼臧否也無濟於事。

縱使如此，身為現任的市長柯Ｐ大人，真肯用心用力的話，至少可以構思比較理想的改變方案，俾能多少增加乘客的數量。然而，柯Ｐ從來沒有好好動動腦筋，竟然曾經提出拆掉車廂座椅的莫名其妙意見，座椅一旦拆除，老弱婦孺的乘客怎麼辦？一路站到腰痠腿軟嗎？萬一不慎摔跤，誰負責任賠償？

其實只要柯大人御駕親征，真正搭幾次文湖線，立刻能夠瞭解文湖線的座椅設計太糟。當初不知道哪位天才白癡，把座椅搞成現今的古怪模樣，坐起來純然不合身體功能的需要，不但讓人背痛，身體猛下滑，更是極端不舒適。不舒適倒也罷了，最荒唐的是原本可以共坐三人的座椅，變成只能坐兩個人，浪費空間之愚蠢，才真正令乘客懊惱嘔氣。所以柯Ｐ何須拆座椅？只要將座椅更改成適當的平坦型式，坐三個人綽綽有餘，即使三位體型稍胖，也不過微微擠些。這麼一來，一節車廂大概能多載二十多位的乘客，四節車廂增加將近百位，區區改善之舉，何樂而不為？

（作者為作家、畫家）