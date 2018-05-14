自由廣場》柯P要綁架藍綠？

◎ 陳茂雄

台北某深綠電台九日傍晚播出台北市長柯文哲預錄的專訪，柯Ｐ在節目中不但放低姿態大讚蔡政府上任才讓世大運順利舉辦，還說如總統蔡英文二○二○競選連任，他一定支持，並在節目中為兩岸言論道歉。前民進黨立委沈富雄痛批柯Ｐ，說他走到這一步，最好的下場就是「退場」。

柯文哲於十日出席社會局所舉辦的母親節活動後，被問及九日是否為兩岸論述向民進黨道歉？柯Ｐ表示，台灣這社會真的被藍綠綁架，在兩極對抗的社會中，要維持平衡往前進還真的滿辛苦的。柯Ｐ的論調錯了，是他想綁架藍綠，不是社會被藍綠綁架，因為藍綠本來就是社會的生態，是他想藍綠通吃。

四年前在一位林姓朋友的餐會中遇到柯Ｐ，那時候他正思考要投入市長選戰，筆者向他建議，最好不要投入選戰，因為政界與學界的生態完全不同，若已決定投入選戰，最好以民進黨身分參選。只是其團隊成員都反對他代表民進黨，所持的理由是以民進黨員身分參選，吸收不到藍營的選票。

柯Ｐ當選台北市長後，筆者好幾次在媒體建議他加入民進黨，一則他的政治版圖有機會茁壯，一則民進黨增加了政治版圖；只是他的團隊反對，他們認為可以第三勢力茁壯，甚至於問鼎九五之尊。事實上大家心裡有數，就是走第三勢力的路線，其團隊成員才有機會「雞犬升天」。

台灣的第三勢力沒有機會大到擊敗兩大勢力，主要的原因是台灣的政治生態特殊，大部分選民被樁腳綁住，又有不少人跟著政治意識走，第三勢力發展的空間有限。柯Ｐ能夠當選市長，最主要的原因是民進黨沒有推人參選，若是民進黨投入選戰，是否當選不得而知，但可以確定的，柯Ｐ必定落選。也因為如此，筆者才建議他加入民進黨，以延長政治生命。

柯Ｐ為了下一屆選舉能吸收藍營的選票，因而提出親藍的言論，他的如意算盤：若是依本屆模式，必定可以連任。只是他親藍的言論激怒綠營基層，造成民進黨高層對禮讓柯Ｐ感到疑慮，柯Ｐ趕緊發出親綠的聲音。他或許沒有想到，台灣的環境沒有人有能力藍綠通吃。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）