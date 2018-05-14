自由廣場》菜販談統獨

◎ 張勝俊

近來中國對台灣國際空間打壓不斷，共機又繞台頻頻，其陽謀只有一個即反獨促統，但關於統獨之討論，某些政論節目僅流於是要當中國人或台灣人這種簡單二分法的討論，有失深度，故筆者想提出幾點個人淺見。

一、統獨的意義：統獨的意義並非是一個你想選擇當哪國人的直覺式問題，而是一種價值的選擇，就筆者的觀察，如果你問我台灣大多數人是統派還是獨派，我會回答自由民主派，兩岸的歧見並非統獨之爭，而是價值之爭。

二、普世的價值：就人類發展的歷史角度而言，自由民主乃是人類的普世價值已無庸贅言，相信也是台灣全體人民的最大共識，更是最強武器，試問以台灣的民主之路發展至今，有走回頭路的空間嗎？而台灣人民能接受嗎？我想答案是否定的，更遑論只有專制走向民主， 豈有民主走回專制之理。

三、自由民主與統一不必然矛盾：相對於中國的專制，民主化多時的台灣開始尋求法理獨立，當然是一個合理的發展選項。那統一呢？就筆者觀察的台灣社會而言，自由民主為優先選項而統獨僅為其後的次要選項，意即必須先滿足保有自由民主的這個前提下，台灣人民的腦海中才有可能浮現「統一」這個選項。如果中國願意開始實行民主化改革，且有朝一日得到二三○○萬台灣人民的認同，那麼屆時統一也絕對是個合理的選項。因為只有當中國民主化了，才是對台灣自由民主的最大保障。但令人遺憾的是，目前筆者尚無可見任何中國願意實行民主化改革的善意與可能，故對目前的台灣人民而言，統一尚是一個不存在的選項。

四、一國二制的可行性：或有人言一國二制不僅可滿足台灣的自由民主且尚可兼容統一。但如仔細深究，一國二制既非「平等」也非「真正」的統一，而是一種上對下的主從關係，更何況以香港為鏡，誰又能保證屆時中國、專制的那隻黑手不會伸進二制的框架內。

五、兩岸的和平之鑰：敬告中國政府與對岸十三億大陸同胞，其實解決兩岸爭端之鑰並非九二共識，而是中國人民自身是否有意願及決心邁向民主之路，拉近與台灣價值觀差異的巨大鴻溝。如一味的文攻武嚇打壓台灣，只會更把台灣民心往法理獨立的道路上推，反而成了台獨幕後的最大推手。

（作者為菜販，台中市民）