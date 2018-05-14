自由廣場》（澄社評論）高等教育黎明還是黑暗？

◎ 林佳和

近來高等教育熱鬧得很：苗栗的亞太創意技術學院，奇特的保全公司接掌董事會與學校，諸多「反教育」的「教育措施」後，校長董事長無預警辭職落跑。喧騰不休台大校長遴選案，表面大舉捍衛大學自治之旗，說穿了，其實是候選人擔任大企業獨立董事的隱匿、同家企業副董事長擔任遴選委員卻不吭聲戲碼。殊途其實同歸，指涉的，都是高等教育商業化根本問題，雖然兩者不同的形式與面貌。

大學校園中，一點也不陌生：以競爭類型的激勵作為調控工具，以學術業績為導向的財務支助，以應用為標準的成果控制，依利益來衡量研究與教學之價值，以經濟活動形式開發新財務來源，注重計畫型活動去吸引第三人財務，強調商業應用發明或類似機制，以爭取顧客邏輯追逐與競爭學生。這都是影響當代高等教育甚深的新調控模式，在財務形成上最明顯，捨棄同僚式共決，改以彈性化、全球化、以產出為導向的模式。大學形成越來越多的準市場關係：經濟功能邏輯獨霸，強調獲利與市場型競爭，即便尚存學術功能，邏輯已然變異，認識與解決問題的導向、名聲型競爭模式，能夠帶資源進來的校長大人，成為不二王道。

心知肚明，高等教育實存在難以市場化問題：研究與發展難以市場價格衡量，高等教育常是殊價財，不是依消費者選擇而能強制提供，教育只能透過消費／互動產出商品、只能出現於社會共識形成程序，高等教育參與者個人條件常不同，投入面公共財務無法透過市場加以調控，研究與教育給付暨市場胃納量無法量化，最後，高等教育解決問題帶來貢獻，常無法以效率及獲利來衡量。個案終有解決之日，高等教育商業化，才是更應加以重視的結構性現象與問題。是黎明？還是黑暗的開始？端視社會行動者能否跳脫個別事件泥淖，有著真誠面對問題的意志。

（澄社社員兼社長、政治大學法律系副教授）